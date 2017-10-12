В Новосибирске пройдет экономический диктант
Новосибирск участвует во всероссийском экономическом диктанте. Сегодня тест напишут в нескольких вузах областной столицы.
Новосибирск участвует во всероссийском экономическом диктанте. Сегодня тест напишут в нескольких вузах областной столицы.
Госуниверситет, технический, университет экономики и управления, сибирский университет геосистем и технологий — ждут всех желающих к девяти утра.
Тема диктанта — «Сильная экономика — процветающая Россия». Какие задания ждут участников — организаторы держат в секрете. По итогам акции подготовят отчет — насколько экономически грамотно население страны.