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07:09 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске пройдет экономический диктант

Новосибирск участвует во всероссийском экономическом диктанте. Сегодня тест напишут в нескольких вузах областной столицы.

Источник: Вести - Новосибирск

Госуниверситет, технический, университет экономики и управления, сибирский университет геосистем и технологий — ждут всех желающих к девяти утра.

Тема диктанта — «Сильная экономика — процветающая Россия». Какие задания ждут участников — организаторы держат в секрете. По итогам акции подготовят отчет — насколько экономически грамотно население страны.

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