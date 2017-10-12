Автономную метеостанцию установили в Байкало-Ленском заповеднике

Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» установили современную автономную метеостанцию в высокогорной части Байкало-Ленского заповедника. Данные, собранные с этой станции и других, установленных на охраняемых территориях вокруг Байкала, позволят анализировать климат Байкальского региона. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».

Автономная модульная метеостанция HOBO U30 была установлена в заповеднике на высоте 1,3 тысячиметров над уровнем моря 2 октября. В установке и транспортировке оборудования сотрудникам «Заповедного Прибайкалья» помогали волонтеры.

«Метеостанция оборудована датчиками для измерения температуры и влажности воздуха и почвы, солнечной радиации, влажности листвы, фотосинтетического излучения, скорости и направления ветра на высоте три метра, атмосферного давления и количества жидких осадков. Полученные данные фиксируются автоматически, без участия человека, достаточно будет проверять ее и снимать данные раз в сезон. Теперь у специалистов научного отдела “Заповедного Прибайкалья” появилась возможность оценить метеоусловия в высокогорной части заповедника и сравнить их с данными, получаемыми метеостанцией Солнечная, расположенной на побережье Байкала», — отметили в пресс-службе.

Установка метеостанции — первый этап в создании более обширной сети наблюдения за метеорологическими параметрами. Для оценки метеоусловий на западном макросклоне Байкальского хребта запланирована установка такой же метеостанции на западной границе Байкало-Ленского заповедника на высоте 500−600 метров над уровнем моря.

А для изучения температурного режима в различных высотных поясах в долине реки Лены будут установлены автономные регистраторы температуры на каждые 100 метров превышения над уровнем моря. Эти сведения будут использованы специалистами «Заповедного Прибайкалья» для оценки условий обитания растений и животных в разных высотных поясах на западном и восточном макросклонах Байкальского хребта.

Подобные приборные комплексы, работающие в режиме логгеров (накопление информации о выполненных измерениях), установлены в Баргузинском заповеднике на побережье озера Байкал и в высокогорье Баргузинского хребта, а также в Байкальском заповеднике на территории центральной усадьбы. Данное оборудование было приобретено в рамках Федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы».