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05:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Шубы из натурального меха конфисковали у предпринимателя из Хабаровска

На продаваемых изделиях отсутствовали контрольные (идентификационные) знаки.

Хабаровск, 12 октября, AmurMedia.

Серьезное наказание получила хабаровская предпринимательница за отсутствие на продаваемых ей шубах контрольных (идентификационных) знаков. Судом вынесено решение о конфискации девятнадцати меховых изделий, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю из Управления министерства внутренних дел РФ поступили материалы в отношении индивидуального предпринимателя, торгующей в МТЦ «Выборгский» меховыми изделиями.

При осмотре торговых помещений, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, было обнаружено 19 изделии из натурального меха (шубы, полушубки и т. п.), на которые не были нанесены контрольные (идентификационные) знаки.

Таким образом, она, являясь участником оборота товара, в отношении которого принято решение о маркировки контрольными (идентификационными) знаками, допустила реализацию меховых изделий без маркировки.

Согласно заключению Отдела экспертиз материалов, веществ и изделий экспертно-криминалистического центра УВД Российской Федерации по Хабаровскому краю, общая стоимость указанных меховых изделий составила не менее 1052300 руб.

На состоявшемся судебном заседании в Мировом суде Железнодорожного района предпринимательница пыталась доказать факт того, что часть изделий не предназначалась для продажи, а была взята на реставрацию. Однако суд не принял во внимание этих доводов.

Мировой суд Железнодорожного района г. Хабаровска по протоколу об административном правонарушении по ч.2 ст. 15.12 КоАП РФ вынес постановление о вынесении административного наказания в виде штрафа в размере 5 000 рублей с конфискацией 19 меховых изделий.

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю отмечает, что подобная партия меховых изделий конфискуется по решению суда впервые.

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