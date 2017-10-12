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05:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Метеорологи рассказали, чем дышал Владивосток с 1 по 10 октября

Наблюдения за взвешенными веществами проводились на шести стационарных постах, расположенных в разных районах города.

Владивосток, 12 октября, PrimaMedia.

Результаты мониторинга загрязнения атмосферного воздуха во Владивостоке привело ФГБУ «Приморское УГМС» за период с 1 по 10 октября. Заборы проб производились на шести стационарных постах наблюдения, расположенных в разных районах города, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.

Наблюдения за взвешенными веществами, диоксидом серы, оксидом углерода и диоксидом азота проводятся на всех ПНЗ. На некоторых постах ведутся наблюдения за дополнительными примесями: оксид азота (в районе остановок Постышева и Баляева), формальдегид (в районе остановки Постышева), аммиак (в районе остановки Беляева).

В данный период превышение санитарных норм наблюдалось:

— в районе улицы Светланской концентрации загрязняющих веществ за данный период не превысили допустимых санитарных норм.

— в районе площади Семеновской по диоксиду азота. Средняя концентрация диоксида азота составила 1,2 ПДК. Максимальные концентрации не превысили допустимых санитарных норм. — в районе остановки Постышева наблюдения за концентрациями примесей не проводились, в связи с отпуском наблюдателя.

— в районе остановки Баляева по взвешенным веществам, диоксиду и оксиду азота. Средняя концентрация взвешенных веществ и диоксида азота составила 1,6 ПДК, а оксида азота 1,9 ПДК. Максимальная концентрация превысила допустимую санитарную норму по оксиду азота (1,5 ПДКм.р.) 5 октября.

— в районе площади Луговой концентрации загрязняющих веществ за данный период не превысили допустимых санитарных норм.

— в районе остановки «Дальхимпром» превышений допустимых санитарных норм по веществам не наблюдалось. Содержание в воздухе диоксида серы, оксида углерода, аммиака, сажи и сероводорода не превышало допустимых санитарных норм.

Справка: ПДК — это максимально допустимая концентрация примеси в атмосфере, которая не оказывает на человека в течение всей его жизни прямого или косвенного неблагоприятного воздействия.

ПДК подразделяются на максимально разовые (осредненные за 20 минут) и среднесуточные. Осреднённые за период концентрации сравниваются со среднесуточными предельно допустимыми концентрациями (ПДКср.сут.). Концентрации, измеренные за 20 минут, сравниваются с максимально разовыми предельно допустимыми концентрациями (ПДК макс. раз.).

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