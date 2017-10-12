Через год после гибели Олега Федюры в приморском ГУ МЧС назначен новый начальник

Владивосток, 12 октября, PrimaMedia.

Новым начальником Главного управления МЧС России по Приморскому краю официально назначен исполнявший обязанности главы управления Валерий Дзуцев, сообщает ИА PrimaMedia. Как сообщил редакции источник в ведомстве, Валерий Дзуцев уже официально именуется начальником управления, хотя самого подписанного президентом приказа там пока не получили.

С момента трагической гибели бывшего начальник ГУ МЧС края Олега Федюры, и погиб при спасении людей после падения КАМАЗа в реку во время наводнения осенью 2016 года, Валерий Дзуцев был временно исполняющим обязанности главы управления. Однако, на прошлой неделе президент России Владимир Путин назначил его начальником, подписав соответствующий указ. При этом информация об этом появилась только сейчас.

Дзуцев Валерий Владимирович, родился 11 декабря 1967 года.

В 1991 г. окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище.

В 2013 г. окончил Академию ГПС МЧС России.

С 1986 г. — служба в вооружённых силах Российской Федерации.

1997 -1999 гг. — старший офицер Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Находка Приморского края.

1999 — 2004 гг. — начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям — заместитель начальника ГО Фрунзенского района г. Владивостока.

2004 — 2004 гг. — заместитель начальника Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Владивостока.

2004 — 2005 гг. — заместитель начальника управления (по г. Владивостоку) Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по Приморскому краю) (г. Владивосток).

2005 — 2010 гг. — начальник управления (по г. Владивостоку) Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по Приморскому краю) (г. Владивосток).

2010 — 2014 гг. — помощник начальника Главного управления (по взаимодействию с территориальными органами местного самоуправления) Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по Приморскому краю) (г. Владивосток).

2014 — по 2016 гг. — заместитель начальника Главного управления (по антикризисному управлению) Главного управления МЧС России (по Приморскому краю).