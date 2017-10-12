В Пермском крае по требованию прокуратуры расторгли фиктивный брак

Прокуратура Оханского района Пермского края проверила информацию Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю. Полицейские пришли к выводу, что брак между жительницей Оханского района и гражданином Таджикистана был фиктивным.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что муж и жена фактически вместе не живут, совместных детей не имеют, между собой не общаются. Брак супруги заключили, чтобы мужчина смог получить разрешение на временное проживание на территории РФ в упрощённом порядке. Кроме того, оказалось, что у мужчины есть семья в Таджикистане. Перед заключением брака иностранный гражданин обещал женщине ежемесячно перечислять деньги.