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07:26 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае по требованию прокуратуры расторгли фиктивный брак

Союз, заключённый между жительницей региона и иностранным гражданином, признали незаконным.

В Пермском крае по требованию прокуратуры расторгли фиктивный брак. Союз, заключённый между жительницей региона и иностранным гражданином, признали незаконным.

Прокуратура Оханского района Пермского края проверила информацию Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю. Полицейские пришли к выводу, что брак между жительницей Оханского района и гражданином Таджикистана был фиктивным.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что муж и жена фактически вместе не живут, совместных детей не имеют, между собой не общаются. Брак супруги заключили, чтобы мужчина смог получить разрешение на временное проживание на территории РФ в упрощённом порядке. Кроме того, оказалось, что у мужчины есть семья в Таджикистане. Перед заключением брака иностранный гражданин обещал женщине ежемесячно перечислять деньги.

По результатам проверки прокурор обратился в суд с иском о признании брака недействительным. Судья с этим требованием согласился.

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