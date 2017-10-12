Названы авиакомпании, задерживающие вылеты из Уфы
УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Восемь авиакомпаний допустили 20 задержек вылетов из аэропорта «Уфа» за последние четыре месяца. Росавиация опубликовала данные о задержках рейсов.
УФА, 12 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Восемь авиакомпаний допустили 20 задержек вылетов из аэропорта «Уфа» за последние четыре месяца. Росавиация опубликовала данные о задержках рейсов.
Больше всего претензий к авиакомпании «Ред вингз», она откладывала вылет четыре раза. Три задержки зафиксировано у «Северного ветра», «Икара», «Ай флай» и «Азур эйр». В список также попали «Роял флай», «Вим авиа» и «Уральские авиалинии».
В качестве причин на табло было позднее прибытие самолетов, неисправность воздушных судов.