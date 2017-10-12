Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
СМИ узнали о борьбе за пост Медведева и кандидатах на это место
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Президент Туркмении подарил Путину алабая
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Екатерина Климова показала редкое фото сыновей от Игоря Петренко
СМИ: Пермякова преобразилась до неузнаваемости
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Похулиганили: смелая одежда Медведева и Трюдо
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
13Самое продаваемое оружие в США
07:35 (мск), источник: Podrobno.uz

Брат легендарной балерины Майи Плисецкой приехал в Ташкент: что он готовит в ГАБТе?

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Государственном академическом Большом театре Узбекистана 28 октября пройдет премьера балета Арифа Меликова «Поэма двух сердец» по произведению Шарафа Рашидова.

Источник: Podrobno.uz

Для работы над спектаклем руководством театра был приглашен Азарий Плисецкий, талантливый хореограф и педагог, брат легендарной балерины Майи Плисецкой.

Вот уже несколько дней он работает с артистами, задействованными в новой постановке. Кроме этого, Азарий Михайлович ежедневно дает уроки для труппы театра, а также успел провести мастер-класс для молодых педагогов Ташкентской Высшей школы национального танца и хореографии. Нашлось у него время пообщаться и со столичными журналистами, среди которых оказался и корреспондент Sputnik.

«Я впервые в Ташкенте, но я так много слышал в нашей семье о Ташкенте. Дело в том, что моя мама была первой выпускницей ВГИКа и вообще одной из первых актрис, которая снималась в студии “Узбекфильм”. И у нас дома всегда висели афиши мамы, где я видел надписи: “Ташкент” и “Узбекфильм”. Теперь складывается такое впечатление, что я здесь бывал», — с этих слов Азарий Плисецкий начал диалог с журналистами во время пресс-конференции, посвященной предстоящей премьере.

По его словам, он очень счастлив, что попал наконец-то в Ташкент и рад, что может чем-то помочь труппе Большого театра Узбекистана. Плисецкий также добавил, что лично был знаком с Игорем Чернышевым, хореографом «Поэмы двух сердец», премьера которой впервые прошла на ташкентской сцене в 1982 году.

«Это будет оригинальная постановка Чернышева», — замечает главный балетмейстер ГАБТ имени Навои Шавкат Турсунов, который исполнял в 80-х одну из главных ролей в этом балете (роль Карашаха).

Он также вспомнил, что после премьеры спектакля в Большом театре в 1982 году, к труппе подошел Шараф Рашидов и поблагодарил за великолепное исполнение.

Отметим, что «Поэма двух сердец» раскрывает содержание древней восточной легенды о любви танцовщицы Комде и музыканта Модана, о вечной любви, побеждающей смерть. Музыкальная драматургия балета основана на чередовании контрастных симфонически развитых номеров-эпизодов, насыщенных яркими впечатляющими образами, глубокими психологическими характеристиками героев. Всего в постановке задействовано порядка 55 человек.

«Я думаю, что этот спектакль будет праздником. Хореография просто покоряет, насколько Игорь Чернышев опередил свое время, сумел совместить национальные элементы с классической музыкой. Это настолько все органично соединено», — отметил Плисецкий.

По его мнению, хореография спектакля не требует никаких новшеств, поскольку сделана талантливым человеком и смогла пережить времена. Она по сей день интересна и актуальна.

«То, что меня пригласили — это очень почетно, и неожиданно, потому что балет этот я знал, но у вас его не видел и была задача восстановить его, дать ему международный класс. Это сложная задача, я сейчас направил все мои усилия на улучшение качества исполнения. Мне кажется, может это моя иллюзия, что мы уже чего-то добились», — поделился своими впечатлениями хореограф.

Самое главное в этом деле, как заметил Плисецкий, что труппа все быстро схватывает, понимает, что именно он требует от них.

Говоря о решении приехать в Узбекистан для сотрудничества с ГАБТ имени Навои, Азарий Михайлович, особо подчеркивает, что сейчас настало то время, когда это необходимо было сделать.

«Я чувствую ветер перемен сейчас здесь. Вот это желание обратиться к внешнему миру и это благодаря вашему президенту. Это такой момент ренессанса, после долгого молчания, желаю максимально продвинуться в этом направлении. У вас изумительный театр, его надо должным образом наполнить тем, что он может делать и новая дирекция, новые друзья, которых я здесь вижу, разделяют это желание», — подчеркивает он.

Он также отметил, что легендарная школа балета Бежара, в которой он уже много лет преподает, могла бы в дальнейшем установить контакты с Большим театром Узбекистана. И в Ташкент однажды даже может приехать труппа Бежара…

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Узбекистан и Таджикистан могут организовать экспорт продукции под единым брендом
В нижней палате парламента создали спецкомиссии по делам молодежи, женщин и семьи
Маккейн: команда Трампа затягивает реализацию санкций против РФ
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным
Число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23
Трамп: «Америку снова уважают»
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Умерла советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Объем выдачи ипотеки растет
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь