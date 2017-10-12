Брат легендарной балерины Майи Плисецкой приехал в Ташкент: что он готовит в ГАБТе?

Источник: Podrobno.uz

Для работы над спектаклем руководством театра был приглашен Азарий Плисецкий, талантливый хореограф и педагог, брат легендарной балерины Майи Плисецкой.

Вот уже несколько дней он работает с артистами, задействованными в новой постановке. Кроме этого, Азарий Михайлович ежедневно дает уроки для труппы театра, а также успел провести мастер-класс для молодых педагогов Ташкентской Высшей школы национального танца и хореографии. Нашлось у него время пообщаться и со столичными журналистами, среди которых оказался и корреспондент Sputnik.

«Я впервые в Ташкенте, но я так много слышал в нашей семье о Ташкенте. Дело в том, что моя мама была первой выпускницей ВГИКа и вообще одной из первых актрис, которая снималась в студии “Узбекфильм”. И у нас дома всегда висели афиши мамы, где я видел надписи: “Ташкент” и “Узбекфильм”. Теперь складывается такое впечатление, что я здесь бывал», — с этих слов Азарий Плисецкий начал диалог с журналистами во время пресс-конференции, посвященной предстоящей премьере.

По его словам, он очень счастлив, что попал наконец-то в Ташкент и рад, что может чем-то помочь труппе Большого театра Узбекистана. Плисецкий также добавил, что лично был знаком с Игорем Чернышевым, хореографом «Поэмы двух сердец», премьера которой впервые прошла на ташкентской сцене в 1982 году.

«Это будет оригинальная постановка Чернышева», — замечает главный балетмейстер ГАБТ имени Навои Шавкат Турсунов, который исполнял в 80-х одну из главных ролей в этом балете (роль Карашаха).

Он также вспомнил, что после премьеры спектакля в Большом театре в 1982 году, к труппе подошел Шараф Рашидов и поблагодарил за великолепное исполнение.

Отметим, что «Поэма двух сердец» раскрывает содержание древней восточной легенды о любви танцовщицы Комде и музыканта Модана, о вечной любви, побеждающей смерть. Музыкальная драматургия балета основана на чередовании контрастных симфонически развитых номеров-эпизодов, насыщенных яркими впечатляющими образами, глубокими психологическими характеристиками героев. Всего в постановке задействовано порядка 55 человек.

«Я думаю, что этот спектакль будет праздником. Хореография просто покоряет, насколько Игорь Чернышев опередил свое время, сумел совместить национальные элементы с классической музыкой. Это настолько все органично соединено», — отметил Плисецкий.

По его мнению, хореография спектакля не требует никаких новшеств, поскольку сделана талантливым человеком и смогла пережить времена. Она по сей день интересна и актуальна.

«То, что меня пригласили — это очень почетно, и неожиданно, потому что балет этот я знал, но у вас его не видел и была задача восстановить его, дать ему международный класс. Это сложная задача, я сейчас направил все мои усилия на улучшение качества исполнения. Мне кажется, может это моя иллюзия, что мы уже чего-то добились», — поделился своими впечатлениями хореограф.

Самое главное в этом деле, как заметил Плисецкий, что труппа все быстро схватывает, понимает, что именно он требует от них.

Говоря о решении приехать в Узбекистан для сотрудничества с ГАБТ имени Навои, Азарий Михайлович, особо подчеркивает, что сейчас настало то время, когда это необходимо было сделать.

«Я чувствую ветер перемен сейчас здесь. Вот это желание обратиться к внешнему миру и это благодаря вашему президенту. Это такой момент ренессанса, после долгого молчания, желаю максимально продвинуться в этом направлении. У вас изумительный театр, его надо должным образом наполнить тем, что он может делать и новая дирекция, новые друзья, которых я здесь вижу, разделяют это желание», — подчеркивает он.