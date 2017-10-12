Какой будет школьная форма в Узбекистане?

Источник: Podrobno.uz

Это был первый этап серьезной и ответственной работы, в ходе которого 12 ведущих текстильных компаний страны, специализирующихся на пошиве детской одежды, представили свои варианты будущей школьной формы. Оценивало их экспертное жюри во главе с министром народного образования Улугбеком Иноятовым.

Среди главных требований к разрабатываемой форме — качество пошива и обязательное использование тканей, произведённых в Узбекистане.

Из всего представленного разнообразия планируется в итоге утвердить 7 различных вариантов эскизов, которые и будут предложены школам на выбор. Они смогут не только выбрать вариант школьной формы, но и производителя из утвержденного списка.

Экспертное жюри в ходе презентации формы высказало свои мнения по этому вопросу. Так, например, дизайнерам было порекомендовано разнообразить цветовую гамму, использовать только натуральные ткани, соответствующие санитарным нормам и не имеющие специфического запаха. Также школьная форма должна учитывать климатические условия региона.

Напомним, что инициативу о введении в школах Узбекистана единой формы высказал президент Шавкат Мирзиёев в начале этого года. Глава государства тогда подчеркнул, что ученики не должны отличаться своим видом и между ними не должно быть социального неравенства. Форма как раз и будет отвечать всем этим требованиям.