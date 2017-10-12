Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
СМИ узнали о борьбе за пост Медведева и кандидатах на это место
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Екатерина Климова показала редкое фото сыновей от Игоря Петренко
СМИ: Пермякова преобразилась до неузнаваемости
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
Путину подарили щенка
СМИ назвало кандидатов на замену Медведева
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
13Самое продаваемое оружие в США
07:36 (мск), источник: Podrobno.uz

Какой будет школьная форма в Узбекистане?

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте прошла презентация свыше 20 возможных вариантов школьной формы, обязательное введение которой предусмотрено в школах Узбекистана в будущем учебном году.

Источник: Podrobno.uz

Это был первый этап серьезной и ответственной работы, в ходе которого 12 ведущих текстильных компаний страны, специализирующихся на пошиве детской одежды, представили свои варианты будущей школьной формы. Оценивало их экспертное жюри во главе с министром народного образования Улугбеком Иноятовым.

Среди главных требований к разрабатываемой форме — качество пошива и обязательное использование тканей, произведённых в Узбекистане.

Из всего представленного разнообразия планируется в итоге утвердить 7 различных вариантов эскизов, которые и будут предложены школам на выбор. Они смогут не только выбрать вариант школьной формы, но и производителя из утвержденного списка.

Экспертное жюри в ходе презентации формы высказало свои мнения по этому вопросу. Так, например, дизайнерам было порекомендовано разнообразить цветовую гамму, использовать только натуральные ткани, соответствующие санитарным нормам и не имеющие специфического запаха. Также школьная форма должна учитывать климатические условия региона.

Напомним, что инициативу о введении в школах Узбекистана единой формы высказал президент Шавкат Мирзиёев в начале этого года. Глава государства тогда подчеркнул, что ученики не должны отличаться своим видом и между ними не должно быть социального неравенства. Форма как раз и будет отвечать всем этим требованиям.

Для малоимущих предусматривается разработать механизм покупки формы в кредит, когда родители будут оплачивать 50% от её стоимости сразу, а оставшуюся сумму — частями в течении учебного года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Узбекистан и Таджикистан могут организовать экспорт продукции под единым брендом
В нижней палате парламента создали спецкомиссии по делам молодежи, женщин и семьи
Маккейн: команда Трампа затягивает реализацию санкций против РФ
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным
Число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23
Трамп: «Америку снова уважают»
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Умерла советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
В Петербурге арестовали экс-полицейского за аферы с квартирами
Названы самые «культурные» города России
В Петербурге оказались под угрозой магазины в жилых домах
Объем выдачи ипотеки растет
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь