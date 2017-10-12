В областной столице насмерть сбили молодого человека
ДТП произошло на проспекте Октябрьском утром 12 октября.
ДТП произошло на проспекте Октябрьском утром 12 октября.
В Кемерове на проспекте Октябрьском насмерть сбили человека.
Об инциденте сообщают очевидцы в паблике «Регион-42 Кемерово» Вконтакте. Утром 12 октября в районе дома № 28 по проспекту Октябрьскому сбили молодого человека. Юноша погиб на месте от полученных травм, утверждают очевидцы. Авария стала причиной пробки на проспекте.
Сейчас все детали ДТП уточняются.