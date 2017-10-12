На кинофорум Марины Ладыниной приедут Игорь Скляр и Ирина Грибулина
В Назарово, Ачинске, Боготоле и Шарыпово пройдут уже традиционные творческие встречи со звездами отечественного кино.
В Назарово, Ачинске, Боготоле и Шарыпово пройдут уже традиционные творческие встречи со звездами отечественного кино.
В четырех городах края пройдет VII Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной. С 13 по 15 октября в Назарово, Ачинске, Боготоле и Шарыпово пройдут уже традиционные творческие встречи со звездами отечественного кино.
В этом году в составе творческой делегации: народные артисты России Ольга Волкова, Елена Цыплакова и Игорь Скляр, российские артисты театра и кино, телеведущие Анастасия Макеева и Вячеслав Манучаров, советский и российский композитор, поэтесса, певица Ирина Грибулина. С гостями запланирован ряд творческих встреч.
Кинофорум представит публике новые необычные форматы, призванные привлечь к фестивалю молодежную аудиторию. Ключевая тема молодежной программы — современная сильная женщина.
Также мастера слова противопоставят в формате
Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной проводится с 2011 года. В разные годы на кинофорум приезжали Лидия
VII Назаровский кинофорум им. Марины Ладыниной пройдет с 13 по 15 октября Узнать расписание можно здесь.