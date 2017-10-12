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05:48 (мск), источник: Newslab.ru

На кинофорум Марины Ладыниной приедут Игорь Скляр и Ирина Грибулина

В Назарово, Ачинске, Боготоле и Шарыпово пройдут уже традиционные творческие встречи со звездами отечественного кино.

В четырех городах края пройдет VII Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной. С 13 по 15 октября в Назарово, Ачинске, Боготоле и Шарыпово пройдут уже традиционные творческие встречи со звездами отечественного кино.

В этом году в составе творческой делегации: народные артисты России Ольга Волкова, Елена Цыплакова и Игорь Скляр, российские артисты театра и кино, телеведущие Анастасия Макеева и Вячеслав Манучаров, советский и российский композитор, поэтесса, певица Ирина Грибулина. С гостями запланирован ряд творческих встреч.

Кинофорум представит публике новые необычные форматы, призванные привлечь к фестивалю молодежную аудиторию. Ключевая тема молодежной программы — современная сильная женщина.

Также мастера слова противопоставят в формате рэп-баттла отечественный и зарубежный кинематограф и попробуют ответить на вопрос — какой из них лучший. Кроме того, состоится интерактивная читка «Обо всем и о кино» по мотивам известных картин с участием Марины Ладыниной «Богатая невеста», «Кубанские казаки», «Свинарка и пастух» и других. К зрителям присоединятся студенты Красноярского государственного института искусств, которые исполнят известные песни из кинофильмов.

Назаровский кинофорум отечественных фильмов имени Марины Ладыниной проводится с 2011 года. В разные годы на кинофорум приезжали Лидия Федосеева-Шукшина, Валентина Талызина, Светлана Светличная, Зинаида Кириенко, Евгений Дога, Владимир Коренев.

VII Назаровский кинофорум им. Марины Ладыниной пройдет с 13 по 15 октября Узнать расписание можно здесь.

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