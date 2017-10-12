Сироте из Хабаровского края после долгой борьбы всё-таки дадут квартиру
Девушке отказывали, потому что у неё не было прописки в регионе.
Девушке отказывали, потому что у неё не было прописки в регионе.
В Хабаровском крае сирота несколько лет добивалась того, чтобы её включили в список нуждающихся в квартире. Девушке нужно было помещение, потому что дом родителей за много лет стал непригодным для жилья. При этом её отказывались ставить на учёт, потому что у неё не было прописки в регионе.
По информации
В прокуратуре выяснили, что в детстве мать девушки лишили родительских прав, а её отец скончался. Девочку передали на воспитание в детский дом, при этом за ней закрепили право проживания в доме родителей — в сельской местности Амурской области. Через несколько лет строение признали непригодным для жилья. В совершеннолетнем возрасте Наталья переехала в Хабаровск, закончила обучение и трудоустроилась. В министерстве ЖКХ региона её отказались включить в очередь на жильё, потому что у неё не было регистрации по месту жительства в Хабаровском крае.
Прокурор края обратился в суд с иском, указав, что девушка больше семи лет живёт в дальневосточной столице, имеет постоянное место работы, обслуживается в городских медучреждениях. Эти обстоятельства позволили утверждать, что жилым помещением Наталью должны обеспечить именно в Хабаровске. Суд согласился с требованиями и постановил включить девушку в список нуждающихся в жилье. Министерство ЖКХ края обжаловало постановление, но решение оставили без изменения.