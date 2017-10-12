Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Секс сокращает жизнь
Порошенко сделал заявление после слов о плате Киеву за Крым
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму требуемой компенсации
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Военные Ливии открыли огонь по кораблю из Крыма - СМИ
Контракт Турции и РФ по С-400: СМИ о ситуации
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала таких убытков
СМИ: Киркоров помолодел на 10 лет, сделав стрижку
Регионы могут остаться без строителей
Названы самые «культурные» города России
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
20Референдум в Каталонии
05:53 (мск), источник: Восток Медиа

Сироте из Хабаровского края после долгой борьбы всё-таки дадут квартиру

Девушке отказывали, потому что у неё не было прописки в регионе.

Источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае сирота несколько лет добивалась того, чтобы её включили в список нуждающихся в квартире. Девушке нужно было помещение, потому что дом родителей за много лет стал непригодным для жилья. При этом её отказывались ставить на учёт, потому что у неё не было прописки в регионе.

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, Наталья пожаловалась в надзорное ведомство на действия должностных лиц регионального МинЖКХ. Сотрудники отказались включать её в список детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, нуждающихся в жилье по договору соцнайма.

В прокуратуре выяснили, что в детстве мать девушки лишили родительских прав, а её отец скончался. Девочку передали на воспитание в детский дом, при этом за ней закрепили право проживания в доме родителей — в сельской местности Амурской области. Через несколько лет строение признали непригодным для жилья. В совершеннолетнем возрасте Наталья переехала в Хабаровск, закончила обучение и трудоустроилась. В министерстве ЖКХ региона её отказались включить в очередь на жильё, потому что у неё не было регистрации по месту жительства в Хабаровском крае.

Прокурор края обратился в суд с иском, указав, что девушка больше семи лет живёт в дальневосточной столице, имеет постоянное место работы, обслуживается в городских медучреждениях. Эти обстоятельства позволили утверждать, что жилым помещением Наталью должны обеспечить именно в Хабаровске. Суд согласился с требованиями и постановил включить девушку в список нуждающихся в жилье. Министерство ЖКХ края обжаловало постановление, но решение оставили без изменения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Через год после «Лайонрока» в Приморье назначен глава управления МЧС
Работу хабаровского ювелира приняли в постоянную экспозицию Эрмитажа
Маккейн: команда Трампа затягивает реализацию санкций против РФ
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным
МВФ: более высокие налоги для богатых не повредят экономике
Трамп: «Америку снова уважают»
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Умерла советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Минстрой намерен искоренить УК со схожими названиями
Названы российские регионы с самым дешевым жильем для туристов
Объем выдачи ипотеки растет
Объявили конкурс проектов стандартного жилья
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь