Виноватых в грязи во дворах и дырах в асфальте искали в Иркутске активисты ОНФ

Источник: РИА "Новости"

Жители дома по адресу: ул. Красных Мадьяр, 74 сообщили в ОНФ, что в августе на площадке между их домом и домом № 80 началась установка спортивной площадки. При этом планировалось, что прилегающая территория будет благоустроена. Жильцы дома утверждают, что они не видели плана благоустройства и не согласовывали его. Прибыв по адресу, активисты ОНФ лично убедились, что строительство площадки практически завершено, но прилегающая территория не приведена в порядок — всюду валяются выкорчеванные турники и лавочки, развороченная земля превратилась в грязь, а вместо дорожки от детской площадке к спортивной лежит тонкая доска. «Уже десять дней работы вообще не ведутся. Грязь разносится по всему району, в подъезды, — жалуются женщины. — Мы хотим, чтобы благоустройство было доведено до конца в ближайшие сроки».

Жители возмущаются: с ними никто не обсудил, каким они хотят видеть свой будущий двор. Во время продолжительного разговора представителей администрации Иркутска, жителей и активистов ОНФ удалось выяснить, что заявки на участие в программе подал актив дома № 80. Однако сейчас, как утверждает старшая по дому № 74, соседи брать площадку на баланс, потому тогда им придется за ней ухаживать и облагораживать. «Мы тоже брать её не будем! Мы её не согласовывали», — заявила женщина.

Начальник отдела эксплуатации дорог комитета городского обустройства администрации Иркутска Ирина Седунова отметила, что в своей заявке актив дома № 80 предоставил протокол собрания собственников жилья, где две трети собственников утвердили проект благоустройства. Кроме того, они провели собрание общественности в местной школе, но без жильцов дома № 74. Те выдвинули ещё одну претензию — территория детской площадки уменьшилась на 8 м в длину. Активисты ОНФ и представители власти пришли к выводу, что необходимо провести в ближайшее время ещё одну встречу, на которую позвать жильцов трёх ближайших домов. «Нужно спросить и у них, каким они видят двор, и доделать его», — заметил эксперт центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Андрей Стрельцов.

Следующим пунктом рейда стал двор по адресу: микрорайон Первомайский, 76. Жители дома жалуются, что ремонт длится уже более двух месяцев, всюду разбросан строительный мусор. Жительницы дома рассказали, что их дом находится в низине, поэтому во время дождей или весной при таянии снега в их дворы стекается большое количество воды, образуются огромные лужи, которые долго не сохнут. В нынешнем году при ремонте дороги строители попытали вывести склон таким образом, чтобы эта вода стекалась в желоба для ливневых стоков, которые здесь были установлены. Однако жители опасаются, что это не поможет.

Эксперты ОНФ пообщались с представителями подрядной организации, указали им на несколько очевидных недостатков. «Мы знаем свои ошибки. В ближайшие пару дней они будут устранены», — заявил подрядчик. В первую очередь речь идёт об укреплении желобов, которые сейчас сделаны из пескобетона, который быстро разрушается из-за влаги, а также выравнивании дороги и закреплении бордюров. Кроме того, активисты ОНФ указали подрядчику на то, что у подъездов установлены высокие бордюры, что не соответствует требованием обеспечения доступности для инвалидов.

С серьёзными недостатками благоустройства столкнулись жители домов №№ 2 и 7 по улице Алтайская в микрорайоне Иркутск-II. Они рассказали, что с 2011 года вели переговоры с администрацией Иркутска по теме благоустройства их двора, где стоит двухэтажные каменные и одноэтажные частные дома. В 2016 году из бюджета города были выделены средства, а в сентябре того же года начались работы, которые продолжаются до сих пор. Местные жители видят существенные недостатки работы — асфальт положен намного выше изначального уровня, между дорожками и фасадом дома остались зазоры, в которые попадает вода, от чего разрушаются стены дома. Кроме того, в некоторых местах асфальт уже испорчен дождями, ливневая система вообще не предусмотрена, по всему двору валяется строительный мусор, подрядчик в течение долгого времени не появляется.

Люди провели активистов ОНФ по дворам и указали на множество проблем, с которыми теперь вынуждены жить: возле одного из домов сделали высокую пешеходную дорожку, которая практически сравняла её с уровнем окон первого этажа. Недовольны люди и обновлённым крыльцом у подъезда, его называют травмоопасным. Предполагалось, что асфальтирование двора решит проблему с вечной лужей у первого подъезда, но лужа никуда не делась. А неправильная установка бордюров привела к тому, что во время дождя вода стала затекать в один из подъездов.

Представители администрации сказали, что благоустройство этих дворов завершится до 31 октября, есть время всё исправить. Некоторые локальные проблемы подрядчик и администрация готовы решить в ближайшее время — выровнять подходы к подъездам, которые сделаны под углом, убрать строительный мусор, заменить испорченный асфальт, устранить зазоры между бордюрами, сделают отсыпку и газоны. При этом Ирина Седунова отметила, что благоустройство этого двора проходило не по программе «Формирование комфортной городской среды», в рамках плановых работ. Активисты ОНФ отметили, что это означает, что у жильцов есть возможность подать заявку на участие в программе, заявочная кампания начнётся в марте 2018 года. В свою очередь члены ОНФ обратили внимание жильцов на то, что им нужно добиваться в целом приведения в порядок домов, на которых обрушиваются фасады и гниют козырьки подъездов. Нужно узнать, в каком году будет капитальный ремонт домов, после чего планировать благоустройство дворов.

«Мы хотим жить по-человечески, — заявила местная жительница. — Иркутский авиазавод снабжает всю Россию самолётами. Строители самолётов, на которых военные защищают рубежи нашей Родины, живут в таких условиях, что нам стыдно».