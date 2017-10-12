Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
СМИ узнали о борьбе за пост Медведева и кандидатах на это место
Как сэкономить на воде и не платить за ненужные услуги ЖКХ
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
«Утратил видение перспективы»: Басков о своем уходе со сцены
Больной раком Задорнов сказал фанатам о здоровье
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала таких убытков
СМИ: Киркоров помолодел на 10 лет, сделав стрижку
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
20Референдум в Каталонии
05:55 (мск), источник: Baikal-info.ru

Виноватых в грязи во дворах и дырах в асфальте искали в Иркутске активисты ОНФ

Недостатки благоустройства дворов в Октябрьском, Свердловском и Ленинском округах Иркутска проверили активисты Общероссийского народного фронта. Во время рейда, который прошёл 11 октября 2017 года, они вместе с представителями администрации встретились с жильцами трёх домов, во дворах которых в нынешнем году проходил ремонт по программе «Формирование комфортной городской среды».

Источник: РИА "Новости"

Жители дома по адресу: ул. Красных Мадьяр, 74 сообщили в ОНФ, что в августе на площадке между их домом и домом № 80 началась установка спортивной площадки. При этом планировалось, что прилегающая территория будет благоустроена. Жильцы дома утверждают, что они не видели плана благоустройства и не согласовывали его. Прибыв по адресу, активисты ОНФ лично убедились, что строительство площадки практически завершено, но прилегающая территория не приведена в порядок — всюду валяются выкорчеванные турники и лавочки, развороченная земля превратилась в грязь, а вместо дорожки от детской площадке к спортивной лежит тонкая доска. «Уже десять дней работы вообще не ведутся. Грязь разносится по всему району, в подъезды, — жалуются женщины. — Мы хотим, чтобы благоустройство было доведено до конца в ближайшие сроки».

Жители возмущаются: с ними никто не обсудил, каким они хотят видеть свой будущий двор. Во время продолжительного разговора представителей администрации Иркутска, жителей и активистов ОНФ удалось выяснить, что заявки на участие в программе подал актив дома № 80. Однако сейчас, как утверждает старшая по дому № 74, соседи брать площадку на баланс, потому тогда им придется за ней ухаживать и облагораживать. «Мы тоже брать её не будем! Мы её не согласовывали», — заявила женщина.

Начальник отдела эксплуатации дорог комитета городского обустройства администрации Иркутска Ирина Седунова отметила, что в своей заявке актив дома № 80 предоставил протокол собрания собственников жилья, где две трети собственников утвердили проект благоустройства. Кроме того, они провели собрание общественности в местной школе, но без жильцов дома № 74. Те выдвинули ещё одну претензию — территория детской площадки уменьшилась на 8 м в длину. Активисты ОНФ и представители власти пришли к выводу, что необходимо провести в ближайшее время ещё одну встречу, на которую позвать жильцов трёх ближайших домов. «Нужно спросить и у них, каким они видят двор, и доделать его», — заметил эксперт центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Андрей Стрельцов.

Следующим пунктом рейда стал двор по адресу: микрорайон Первомайский, 76. Жители дома жалуются, что ремонт длится уже более двух месяцев, всюду разбросан строительный мусор. Жительницы дома рассказали, что их дом находится в низине, поэтому во время дождей или весной при таянии снега в их дворы стекается большое количество воды, образуются огромные лужи, которые долго не сохнут. В нынешнем году при ремонте дороги строители попытали вывести склон таким образом, чтобы эта вода стекалась в желоба для ливневых стоков, которые здесь были установлены. Однако жители опасаются, что это не поможет.

Эксперты ОНФ пообщались с представителями подрядной организации, указали им на несколько очевидных недостатков. «Мы знаем свои ошибки. В ближайшие пару дней они будут устранены», — заявил подрядчик. В первую очередь речь идёт об укреплении желобов, которые сейчас сделаны из пескобетона, который быстро разрушается из-за влаги, а также выравнивании дороги и закреплении бордюров. Кроме того, активисты ОНФ указали подрядчику на то, что у подъездов установлены высокие бордюры, что не соответствует требованием обеспечения доступности для инвалидов.

С серьёзными недостатками благоустройства столкнулись жители домов №№ 2 и 7 по улице Алтайская в микрорайоне Иркутск-II. Они рассказали, что с 2011 года вели переговоры с администрацией Иркутска по теме благоустройства их двора, где стоит двухэтажные каменные и одноэтажные частные дома. В 2016 году из бюджета города были выделены средства, а в сентябре того же года начались работы, которые продолжаются до сих пор. Местные жители видят существенные недостатки работы — асфальт положен намного выше изначального уровня, между дорожками и фасадом дома остались зазоры, в которые попадает вода, от чего разрушаются стены дома. Кроме того, в некоторых местах асфальт уже испорчен дождями, ливневая система вообще не предусмотрена, по всему двору валяется строительный мусор, подрядчик в течение долгого времени не появляется.

Люди провели активистов ОНФ по дворам и указали на множество проблем, с которыми теперь вынуждены жить: возле одного из домов сделали высокую пешеходную дорожку, которая практически сравняла её с уровнем окон первого этажа. Недовольны люди и обновлённым крыльцом у подъезда, его называют травмоопасным. Предполагалось, что асфальтирование двора решит проблему с вечной лужей у первого подъезда, но лужа никуда не делась. А неправильная установка бордюров привела к тому, что во время дождя вода стала затекать в один из подъездов.

Представители администрации сказали, что благоустройство этих дворов завершится до 31 октября, есть время всё исправить. Некоторые локальные проблемы подрядчик и администрация готовы решить в ближайшее время — выровнять подходы к подъездам, которые сделаны под углом, убрать строительный мусор, заменить испорченный асфальт, устранить зазоры между бордюрами, сделают отсыпку и газоны. При этом Ирина Седунова отметила, что благоустройство этого двора проходило не по программе «Формирование комфортной городской среды», в рамках плановых работ. Активисты ОНФ отметили, что это означает, что у жильцов есть возможность подать заявку на участие в программе, заявочная кампания начнётся в марте 2018 года. В свою очередь члены ОНФ обратили внимание жильцов на то, что им нужно добиваться в целом приведения в порядок домов, на которых обрушиваются фасады и гниют козырьки подъездов. Нужно узнать, в каком году будет капитальный ремонт домов, после чего планировать благоустройство дворов.

«Мы хотим жить по-человечески, — заявила местная жительница. — Иркутский авиазавод снабжает всю Россию самолётами. Строители самолётов, на которых военные защищают рубежи нашей Родины, живут в таких условиях, что нам стыдно».

В завершение рейда Андрей Стрельцов отметил, что все проблемы были взяты на личный контроль ОНФ, который поможет людям наладить диалог с властью, решить проблемы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Маккейн: команда Трампа затягивает реализацию санкций против РФ
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным
МВФ: более высокие налоги для богатых не повредят экономике
Трамп: «Америку снова уважают»
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Умерла советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Родственники Захарченко остались без жилья
На севере Москвы ожидается большая стройка
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь