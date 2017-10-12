Подрядчики требуют продлить сроки ремонта центральных улиц Красноярска
Строители подали иски в суд.
Строители подали иски в суд.
Подрядчики, занимающиеся ремонтом центральных улиц Красноярска, через суд требуют увеличить сроки контракта до зимы. Руководители компаний заявляют, что не успевают закончить работы в срок
Подрядчики должны были завершить ремонт еще 30 сентября. Однако
Так, компания «Сибагропромстрой» просит продлить сроки по двум контрактам. Ремонтники планируют закончить ремонт ул. Караульной и ул. 2-й Брянской к первому ноября. Дороги в Советском районе будут готовы только к началу ноября.
Фирма «ПК ДСУ», занимающаяся ремонтом улиц в Центральном и Железнодорожном районах, требует продлить сроки до 15 октября, а «Стройтехникс» — до 31 октября.
Отметим, что решение по данным вопросам арбитраж примет в конце октября.