Подрядчики требуют продлить сроки ремонта центральных улиц Красноярска

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Подрядчики, занимающиеся ремонтом центральных улиц Красноярска, через суд требуют увеличить сроки контракта до зимы. Руководители компаний заявляют, что не успевают закончить работы в срок из-за затяжных летних дождей. Материалы дел опубликованы на сайте краевого арбитражного суда.

Подрядчики должны были завершить ремонт еще 30 сентября. Однако из-за неблагоприятных погодных условий сроки сдвинулись, а условия контракта так и остались прежними. Ответчиком в суде станет МКУ «УДИБ».

Так, компания «Сибагропромстрой» просит продлить сроки по двум контрактам. Ремонтники планируют закончить ремонт ул. Караульной и ул. 2-й Брянской к первому ноября. Дороги в Советском районе будут готовы только к началу ноября.

Фирма «ПК ДСУ», занимающаяся ремонтом улиц в Центральном и Железнодорожном районах, требует продлить сроки до 15 октября, а «Стройтехникс» — до 31 октября.