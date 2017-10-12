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06:13 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В районе 4 моста нашли стоянку охотников каменного века

Культурный слой предварительно датируется возрастом 8−11 тысяч лет.

Археологи нашли стоянку охотников каменного века на месте строительства развязки в Николаевке. По словам специалистов, примерный возраст находки может составлять от 8 до 11 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Красноярской геоархеологии Егора Филатова.

«Были изучены три культурных слоя, датируемых в широком хронологическом диапазоне от раннего этапа верхнего палеолита до культурных слоев XIX — начала XX веков. В центральном слое выявлен набор изделий, характерный для кокоревской культуры палеолита: скребки, пластины с ретушью. По заключению палеонтолога, объектом охоты жившего здесь древнего человека были северный олень, сайга, бизон. Слой предварительно датируется возрастом 11−8 тыс. лет назад», — сообщил Филатов.

Раскопки проводились на стоянке Крутая. Филатов отметил, что найденные артефакты выставят в краеведческом музее на специальной выставке, посвященной юбилею археолога Николая Ауэрбаха.

ТАСС отмечает, что носители кокоревской культуры в основном обитали на берегах Енисея. При этом большинство находок, связанных с ней, были сделаны на юге Красноярского края.

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