Житель Новосибирска запускал воздушный шар с «Окой» вместо корзины

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, 10, 17 и 28 августа с территории базы отдыха «Пикниковый рай» в районе микрорайона Горский Новосибирска были осуществлены подъемы теплового аэростата АХ-7 на высоту около 25−30 метров. При этом 10 августа вместо корзины был поднят автомобиль марки «Ока», что «создало угрозу жизни, здоровью и имуществу неопределенного круга лиц, находящихся в зоне подъема аэростата».

«Подъемы аэростата выполнялись его владельцем в отсутствие у него действительной медицинской справки о состоянии здоровья, свидетельства пилота, судовой документации. Кроме того, пилот незаконно использовал воздушное пространство класса “С”: без разрешения органов ОрВД и предоставления плана полета в зоне маневрирования воздушных судов, следующих на посадку в аэропорт Толмачево», — говорится в сообщении.

По результатам прокурорской проверки в отношении новосибирца были возбуждены административные дела за нарушение правил использования воздушного пространства, управление воздушным судном без прав и управление воздушным судном без полетной документации.

Структура Ространснадзора рассмотрела производства и назначила нарушителю штрафы на общую сумму 6,7 тысячи рублей. В Ленинский районный суд Новосибирска направлен иск о запрете владельцу аэростата выполнять полеты до устранения нарушений закона.