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07:31 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Каждый третий южноуралец готов сменить регион ради лучшей работы

Жители Челябинской области стали мобильнее, когда дело касается трудоустройства, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на исследование рекрутингового портала HeadHunter.

По данным аналитиков, чаще других о возможной смене места жительства заявляют саткинцы, более половины участников опроса в этом городе будут рады переезду. Кроме них большое желание обустроиться на новом месте испытывают жители Озерска и Троицка. 46% населения этих городов готовы поменять место жительства. Также настроены 37% магнитогорцев и 36% жителей Златоуста. Меньше всего тех, кто стремится к переезду, среди челябинцев. Об этом мечтают 31% горожан, что по-мнению экспертов, неудивительно, ведь в больших населенных пунктах и возможностей больше, поэтому меньше желающих покинуть город.

Добавим, что привлекательными для переезда южноуральцы называют Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Екатеринбург и северные регионы.

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