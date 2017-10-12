Каждый третий южноуралец готов сменить регион ради лучшей работы

По данным аналитиков, чаще других о возможной смене места жительства заявляют саткинцы, более половины участников опроса в этом городе будут рады переезду. Кроме них большое желание обустроиться на новом месте испытывают жители Озерска и Троицка. 46% населения этих городов готовы поменять место жительства. Также настроены 37% магнитогорцев и 36% жителей Златоуста. Меньше всего тех, кто стремится к переезду, среди челябинцев. Об этом мечтают 31% горожан, что по-мнению экспертов, неудивительно, ведь в больших населенных пунктах и возможностей больше, поэтому меньше желающих покинуть город.