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06:21 (мск), источник: ТАСС

Дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в московском регионе

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сырая, умеренно теплая погода ожидается в четверг в московском регионе, сообщили в Росгидромете.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 100% 761 мм рт. ст. 5 м/с

«Будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 8−10, по области — от 5 до 10 градусов. Ветер юго-западный 5−10 м/ с.», — уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью — облачно, дождь. В столице столбики термометров покажут 5−7, в Подмосковье — от 2 до 7 градусов. Ветер южной четверти 5−10 м/с. Днем в пятницу вновь будет дождливо, в Москве воздух прогреется до 9−11, по области — до 6−11 градусов. Ветер южной четверти 5−10 м/ с.

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