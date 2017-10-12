Дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в московском регионе

«Будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 8−10, по области — от 5 до 10 градусов. Ветер юго-западный 5−10 м/ с.», — уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью — облачно, дождь. В столице столбики термометров покажут 5−7, в Подмосковье — от 2 до 7 градусов. Ветер южной четверти 5−10 м/с. Днем в пятницу вновь будет дождливо, в Москве воздух прогреется до 9−11, по области — до 6−11 градусов. Ветер южной четверти 5−10 м/ с.