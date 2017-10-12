Дождь и до 10 градусов тепла ожидаются в московском регионе
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сырая, умеренно теплая погода ожидается в четверг в московском регионе, сообщили в Росгидромете.
МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сырая, умеренно теплая погода ожидается в четверг в московском регионе, сообщили в Росгидромете.
«Будет облачно, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит 8−10, по области — от 5 до 10 градусов. Ветер
Предстоящей ночью — облачно, дождь. В столице столбики термометров покажут 5−7, в Подмосковье — от 2 до 7 градусов. Ветер южной четверти 5−10 м/с. Днем в пятницу вновь будет дождливо, в Москве воздух прогреется до 9−11, по области — до 6−11 градусов. Ветер южной четверти 5−10 м/ с.