«Думал, наркоманы заражают»: красноярцы узнали много нового о СПИДе

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Краевой центр СПИД в рамках профилактических мероприятий организовал для красноярцев и жителей края познавательный квиз. Участникам предлагали ответить на 7 вопросов о ВИЧ и СПИДе, среди которых были как вопросы о средней продолжительности жизни инфицированного, так и о способах защиты от опасной инфекции.

Главным призом, который разыграли среди участников, стал годовой запас презервативов. Как рассказала красноярка Ольга Андрусенко, ставшая победительницей, вопросы квиза не вызвали у нее затруднений: «Некоторые из них заставляют поразмышлять, включить логику. Но я справилась!».

В центре СПИД рассказали, что новый формат просветительской работы был разработан недавно: «Отвечая на вопросы квиза, участники в доступной форме получают необходимую информацию о том, как распространяется и диагностируется опасное заболевание».

Многие читатели Newslab.ru в комментариях признали, что квиз был для них полезен: «Узнал много нового», «Оказывается, не только наркоманы виноваты», «Не думал, что есть уголовная ответственность».

«Этот квиз нужен для того, чтобы развеять мифы о ВИЧ и СПИДе. До сих пор многие думают, что СПИД — это удел маргиналов, а заразиться ВИЧ можно через поцелуй», — отметили в центре СПИД.

Добавим, ответить на вопросы квиза и проверить свои знания вы можете здесь.