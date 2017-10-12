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13:54 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Снова мимо: сколько нужно астероидов, чтобы попасть в Землю?

Катастрофы не произошло: астероид 2012 TC4, об опасном приближении которого к Земле сообщали СМИ, утром 12 октября начал удаляться от нашей планеты. Но вопрос, насколько космические тела угрожают человечеству, остался.

Источник: NASA

Утром 12 октября на относительно близком расстоянии от Земли пролетел астероид 2012 TC4. Земляне счастливо избежали столкновения с космическим телом, катастрофы не произошло.

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Ученые Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта прогнозировали, что астероид приблизится к Земле на расстояние 50 тысяч километров.

По космическим меркам, это совсем близко: для сравнения — Луна в семь раз дальше от нас. Лишь немногие небесные объекты проходят так близко с Землей, и всякий раз подобное сближение вызывает у землян сильные эмоции.
Заявление ученых

Насколько опасны для человечества космические тела и стоит ли переживать по поводу сближения с очередным из них?

«Большая часть Земли никем не заселена, а представляет собой океаны, пустыни, горы и леса. И такие штуки падают несколько раз за сто лет в этих пустынных местах», — сказал в интервью Русской службе Би-би-си астрофизик Сергей Попов.

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«Но даже если это падает на обобщенный Челябинск, то это приводит к выбитым стеклам, большому количеству записанных роликов с видеорегистраторов, телефонов и всего на свете. Это, естественно, подогревает интерес к этим событиям», — говорит ученый.

Некоторые СМИ нагнетали страсти вокруг 2012 TC4 и даже называли его «судным астероидом», отсылая читателей к библейскому концу света. Однако еще задолго до визита космического гостя расчеты ученых показали, что его траектория не представляет угрозы для Земли.

«Безусловно, легочная чума на Мадагаскаре заслуживает большего внимания, на мой взгляд, чем пролет [этого] астероида. Все-таки объект умеренно заурядный», — отмечает Попов.

Ведущие научные сообщества оценивают вероятность столкновения с этим астероидом как ничтожно малую, не больше нескольких миллионных долей процента.
Участники Астрономического сообщества БФУ им. И. Канта

Работники Лаборатории астрономии и астрофизики университета им. Канта с помощью разработанной ими среды моделирования космических процессов и явлений Astro-Model построили модель, которая в точности воспроизвела орбиту 2012 TC4: на ней еще до приближения небесного тела к Земле было отчетливо видно, что наша планета никак не встанет на пути у «судного астероида».

Программы, на которых астрономы строят свои расчеты, настолько точны, что за них можно сажать, утрируя, хоть студентов, говорит Попов.

Во время загрузки произошла ошибка.Моделирование траектории астероида 2012ТС4 в среде Astro-Model.

Размер астероида 2012 TC4 всего 13 метров в диаметре. Челябинский метеорит, который упал на Землю в 2013 году, был фрагментом астероида диаметром 17 метров. Тогда в результате падения космического тела пострадали несколько временных сооружений и вылетели стекла в нескольких тысячах зданий.

И хотя более тысячи человек обратились за медпомощью, серьезной угрозы их жизням не было. Землетрясения, цунами и ураганы унесли гораздо больше жизней, чем столкновения Земли с космическими телами, замечает Попов.

Челябинский метеорит упал на Землю в феврале 2013 года | Источник: РИА "Новости"

Каждый раз, когда СМИ начинают пестреть пугающими заголовками о приближающемся к Земле космическом теле, на ум невольно приходит голливудский блокбастер «Армагеддон», где Брюс Уиллис спасает планету от неминуемой гибели ценой своей жизни, взрывая приближающийся к Земле гигантский астероид.

Хотя сценарий, по которому на Землю действительно будет надвигаться смертельная угроза, пока далек от реальности, ученые уже разрабатывают спасительные меры.

В течение ближайших лет в рамках совместной миссии НАСА и Европейского космического агентства пройдут испытания под названием Asteroid Impact and Deflection Assessment («Оценка последствий тарана астероида и изменения его траектории»).

В рамках проекта в 2020—2021 годах планируется запустить зонды к двум относительно крупным астероидам — Дидиму диаметром 780 метров и его спутнику Дидимуну диаметром около 170 метров.

Один из зондов врежется в Дидимун, а другой будет наблюдать за тем, как изменится орбита меньшего астероида в результате столкновения.

Ученые рассматривают и другие способы борьбы с опасными космическими телами — например, с использованием космических буксиров, лазерных технологий и даже с помощью ядерного взрыва.

Впрочем, если до этого дело и дойдет, то не скоро.

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«[В космосе] не может ничего неожиданно откуда-то выскочить. Мы уверены, что по-настоящему крупные [космические] тела, во сколько-нибудь обозримом будущем — через сотню, тысячу лет — на Землю, конечно, падать не будут. Все крупные тела реально открыты. Можно спать спокойно», — заверяет Попов.

Неизвестно, что будет через 100 млн лет: «Трудно просчитать орбиту [какого-либо астероида] на действительно очень большой срок,» — замечает ученый.

Однако вероятность того, что на нашу планету упадет космическое тело, можно сравить с вероятностью попадания пули автомата в мусорное ведро, находящееся на расстоянии 10 км от стрелка. «Попробуйте в него попасть. Сколько вам пуль понадобится, столько вам нужно астероидов, чтобы попасть в Землю», — заключает Попов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Астероид пролетит рядом с Землей 12 октября
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11:57 (мск)© Ньюстюб
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