За красноярскими водителями начали следить новые камеры: ими оборудовали 25 участков

Источник: AP 2017

Новые камеры фиксации нарушений Правил дорожного движения заработали в Красноярске в тестовом режиме, сообщили в пресс-службе Управления автомобильных дорог региона. Они появились на 25 участках: 18 перекрестков и 7 линейных участков.

Камеры фиксируют превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, невыполнение требований об остановке перед стоп-линией, выезд на полосу встречного движения и некоторые другие нарушения ПДД.

«В настоящий момент все приборы установлены и подключены к защищенным каналам связи, что позволяет начать тестирование приборов. Запуск системы запланирован на ноябрь», — уточнили «КрУДоре».

Напомним, камеры установили только на левобережной части Красноярска.

Они появились в центре города: на пересечении ул. Вейнбаума — Карла Маркса, ул. Вейнбаума — Ленина, ул. Вейнбаума — пр. Мира, ул. Марковского — Вейнбаума, ул. Ленина — Горького, ул. Ленина — Робеспьера, ул. Ленина — Перенсона, ул. Карла Маркса — Диктатуры Пролетариата, ул. Карла Маркса — Декабристов, пр. Мира-Робеспьера.

Еще несколько комплексов будут следить за водителями в Октябрьском районе: ул. Высотная — пр. Свободный, ул. Ладо Кецховели — Красной Армии, ул. Ладо Кецховели — Копылова.

Также новыми камерами оборудовали Советский район: пр. Металлургов — ул. Тельмана, ул. 9 Мая — Водопьянова, ул. 9 Мая — Авиаторов, ул. Молокова — Батурина, ул. Дмитрия Мартынова — Чернышевского.