За красноярскими водителями начали следить новые камеры: ими оборудовали 25 участков
Пока система работает в тестовом режиме.
Пока система работает в тестовом режиме.
Новые камеры фиксации нарушений Правил дорожного движения заработали в Красноярске в тестовом режиме, сообщили в
Камеры фиксируют превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, невыполнение требований об остановке перед
«В настоящий момент все приборы установлены и подключены к защищенным каналам связи, что позволяет начать тестирование приборов. Запуск системы запланирован на ноябрь», — уточнили «КрУДоре».
Напомним, камеры установили только на левобережной части Красноярска.
Они появились в центре города: на пересечении ул. Вейнбаума — Карла Маркса, ул. Вейнбаума — Ленина, ул. Вейнбаума — пр. Мира, ул. Марковского — Вейнбаума, ул. Ленина — Горького, ул. Ленина — Робеспьера, ул. Ленина — Перенсона, ул. Карла Маркса — Диктатуры Пролетариата, ул. Карла Маркса — Декабристов, пр.
Еще несколько комплексов будут следить за водителями в Октябрьском районе: ул. Высотная — пр. Свободный, ул. Ладо Кецховели — Красной Армии, ул. Ладо Кецховели — Копылова.
Также новыми камерами оборудовали Советский район: пр. Металлургов — ул. Тельмана, ул. 9 Мая — Водопьянова, ул. 9 Мая — Авиаторов, ул. Молокова — Батурина, ул. Дмитрия Мартынова — Чернышевского.
Кроме того, камеры установили на участках: ул. Партизана Железняка, 42 и 1 «е»; ул. Белинского, 8; ул. Дубровинского, 114; ул. Киренского, 19; ул. Свердловская, 2 «д» и пр. Свободный, 77 «д».