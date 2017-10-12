Более 400 нелегальных мигрантов выдворили из Иркутской области
Из Приангарья выдворили 417 иностранных граждан.
Из Приангарья выдворили 417 иностранных граждан.
Из Иркутской области с января 2017 года судебные приставы на историческую родину отправили 417 нелегальных мигрантов. Как сообщает 12 октября
В 2017 году сроки пребывания в России нарушали граждане КНР, Кыргызстана, Украины, Азербайджана, Вьетнама, Армении, Казахстана, Монголии, Грузии, Молдовы и Республики Беларусь. Все выдворенные иностранцы в течение пяти лет не смогут въехать на территорию России.
Еще 128 иностранных граждан находятся в специальном приемнике, они также ожидают своей очереди отправиться на родину.