Более 400 нелегальных мигрантов выдворили из Иркутской области

Из Иркутской области с января 2017 года судебные приставы на историческую родину отправили 417 нелегальных мигрантов. Как сообщает 12 октября пресс-служба УФССП России по Иркутской области, это на 19 человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Чаще других миграционный режим нарушают уроженцы Узбекистана и Таджикистана, их судебные приставы сопровождают в аэропорт еженедельно — с начала года в Узбекистан отправлено 203 человека, в Таджикистан — 76. Число подлежащих выдворению граждан КНР сократилось в 1,3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такая тенденция прослеживается с 2015 года.