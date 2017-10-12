Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
В Москве прокомментировали новые требования Турции к России
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Всем известный секрет ГолливудаАнджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто и другие актрисы рассказали о насилии и домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
СМИ: Николай Басков заявил о своем уходе со сцены
Больной раком Задорнов сказал фанатам о здоровье
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала таких убытков
СМИ: Киркоров помолодел на 10 лет, сделав стрижку
Объем выдачи ипотеки растет
Спрос на аренду квартир снова рухнул
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
06:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более 400 нелегальных мигрантов выдворили из Иркутской области

Из Приангарья выдворили 417 иностранных граждан.

Из Иркутской области с января 2017 года судебные приставы на историческую родину отправили 417 нелегальных мигрантов. Как сообщает 12 октября пресс-служба УФССП России по Иркутской области, это на 19 человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Чаще других миграционный режим нарушают уроженцы Узбекистана и Таджикистана, их судебные приставы сопровождают в аэропорт еженедельно — с начала года в Узбекистан отправлено 203 человека, в Таджикистан — 76. Число подлежащих выдворению граждан КНР сократилось в 1,3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такая тенденция прослеживается с 2015 года.

В 2017 году сроки пребывания в России нарушали граждане КНР, Кыргызстана, Украины, Азербайджана, Вьетнама, Армении, Казахстана, Монголии, Грузии, Молдовы и Республики Беларусь. Все выдворенные иностранцы в течение пяти лет не смогут въехать на территорию России.

Еще 128 иностранных граждан находятся в специальном приемнике, они также ожидают своей очереди отправиться на родину.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Маккейн: команда Трампа затягивает реализацию санкций против РФ
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным
МВФ: более высокие налоги для богатых не повредят экономике
Трамп: «Америку снова уважают»
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Умерла советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Минстрой намерен искоренить УК со схожими названиями
Названы российские регионы с самым дешевым жильем для туристов
Объем выдачи ипотеки растет
Объявили конкурс проектов стандартного жилья
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь