Холодные выходные ждут жителей Приморья

Владивосток, 12 октября, PrimaMedia.

В предстоящие выходные погода в Приморском крае будет переменчивой. В субботу над Приморьем пройдет малоактивный атмосферный фронт, который вызовет местами небольшие осадки. Основной фон ночных температуры воздуха на выходных составит −2…−7°C, местами до +2…+7°C, днем воздух прогреется до +5…+15°C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.ру.

В воскресенье синоптическая ситуация изменится. За фронтом на юг Дальневосточного региона распространится гребень континентального антициклона, и осадки в Приморье прекратятся.