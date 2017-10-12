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06:53 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Холодные выходные ждут жителей Приморья

В субботу, 14 октября, в крае может пройти небольшой дождь.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 100% 761 мм рт. ст. 5 м/с

Владивосток, 12 октября, PrimaMedia.

В предстоящие выходные погода в Приморском крае будет переменчивой. В субботу над Приморьем пройдет малоактивный атмосферный фронт, который вызовет местами небольшие осадки. Основной фон ночных температуры воздуха на выходных составит −2…−7°C, местами до +2…+7°C, днем воздух прогреется до +5…+15°C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.ру.

В воскресенье синоптическая ситуация изменится. За фронтом на юг Дальневосточного региона распространится гребень континентального антициклона, и осадки в Приморье прекратятся.

Во Владивостоке в субботу, 14 октября, ночью облачно, утром не исключен небольшой дождь, в дальнейшем без осадков. Минимальная температура +6…+9°C. Днем с прояснением, воздух прогреется до +11…+14°C. Ночь на воскресенье, 15 октября, будет на 2−3 градуса холоднее, а максимальная температура останется на уровне субботы.

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