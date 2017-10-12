С Черного моря на Тихий океан: у ТОФ новый начальник отдела информации
Владимир Матвеев, работавший на этой должности, пошел на повышение в Минобороны.
Владимир Матвеев, работавший на этой должности, пошел на повышение в Минобороны.
Владивосток, 12 октября, PrimaMedia.
В Тихоокеанском флоте с 9 октября 2017 года служебные обязанности начальника отдела информационного обеспечения
43-летний специалист был переведен в Восточный военный округ с должности старшего офицера в аналогичном отделе Черноморского флота Южного военного округа в порядке повышения по службе, сообщает ИА PrimaMedia.
Как рассказал агентству сам капитан Воскресенский, он закончил факультет журналистики Львовского высшего военного училища. В
Николай Воскресенский женат, имеет дочь.
Добавим, что капитан I ранга Владимир Матвеев, ранее занимавший должность начальника отдела информации ТОФ, также пошел на повышение и поступил на службу в Департамент информации и общественных связей Министерства обороны России.