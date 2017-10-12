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06:56 (мск), источник: PrimaMedia.ru

С Черного моря на Тихий океан: у ТОФ новый начальник отдела информации

Владимир Матвеев, работавший на этой должности, пошел на повышение в Минобороны.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 октября, PrimaMedia.

В Тихоокеанском флоте с 9 октября 2017 года служебные обязанности начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту выполняет новый для Приморья человек — капитан II ранга Николай Воскресенский.

43-летний специалист был переведен в Восточный военный округ с должности старшего офицера в аналогичном отделе Черноморского флота Южного военного округа в порядке повышения по службе, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказал агентству сам капитан Воскресенский, он закончил факультет журналистики Львовского высшего военного училища. В пресс-службе Черноморского флота служил с 2003 года, а до этого работал в редакции Краснознаменной флотской газеты «Флаг Родины», потрудившись практически во всех отделах издания.

Николай Воскресенский женат, имеет дочь.

Добавим, что капитан I ранга Владимир Матвеев, ранее занимавший должность начальника отдела информации ТОФ, также пошел на повышение и поступил на службу в Департамент информации и общественных связей Министерства обороны России.

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