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07:51 (мск), источник: Zakon.kz

Выяснилось, кто является автором песни «Зын-зын»

Стало известно, кто является автором и исполнителем песни «Зын-зын», которая за короткое время стала хитом в Казахстане, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Оказалось, автором музыки, текста и исполнителем «Зын-зын» является Нуримов Болат Адбукаликович. Справку о его авторских правах на композицию он выложил на своей страничке в Instagram.

Ролики с песней «Зын-зын» или «Шымкенттің қыздары», бьют рекорды по количеству просмотров в социальных сетях. Известные блогеры и вайнеры сняли многочисленные пародии на песню.

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