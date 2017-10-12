Выяснилось, кто является автором песни «Зын-зын»
Стало известно, кто является автором и исполнителем песни «Зын-зын», которая за короткое время стала хитом в Казахстане, передает Zakon.kz.
Стало известно, кто является автором и исполнителем песни «Зын-зын», которая за короткое время стала хитом в Казахстане, передает Zakon.kz.
Оказалось, автором музыки, текста и исполнителем «Зын-зын» является Нуримов Болат Адбукаликович. Справку о его авторских правах на композицию он выложил на своей страничке в Instagram.
Ролики с песней «Зын-зын» или «Шымкенттің қыздары», бьют рекорды по количеству просмотров в социальных сетях. Известные блогеры и вайнеры сняли многочисленные пародии на песню.