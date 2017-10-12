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06:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемеровской области нашли авиабомбу прошлого столетия

Экскаваторщик нашел бомбу во время чистки русла реки Оба.

В Прокопьевском районе Кемеровской области найдена авиационная бомба середины прошлого века.

По информации агентства «РИА Новости», экскаваторщик нашел бомбу, когда расчищал русло реки Оба. Мужчина сообщил о находке в полицию, на место прибыли саперы. Силовики оцепили территорию, местных жителей из ближайших частных домов эвакуировали.

После осмотра находки выяснилось, что это авиационная бомба калибра 50 кг без хвостового стабилизатора. Бомбу обследовали с помощью специальной собаки и анализатора взрывчатых веществ. Находка оказалась безопасной. Оказалось, что ранее экскаваторщик уже откапывал в этом месте снаряды. Так, он находил минометный снаряд калибра 82 мм. Тогда специалисты уничтожили его с помощью накладного заряда.

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