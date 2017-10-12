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07:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Выставка в честь 80-летия Иркутской области открылась в Госдуме

Открытие выставки, посвященной 80-летию образования Иркутской области, состоялось в Государственной Думе в Москве.

Источник: Reuters

На экспозиции представлены приоритетные инвестиционные проекты, экономический, образовательный и промышленный потенциал, основные показатели агропромышленного комплекса. Мероприятие посетили губернатор Иркутской области Сергей Левченко, руководитель КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, сотрудники правительства региона, депутаты ГД РФ и Законодательного собрания Приангарья. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

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