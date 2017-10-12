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07:17 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцам предложили придумать название для ледовой арены на Взлетке

Приз за лучшее название составит 25 тыс. рублей.

Красноярцам предложили придумать название для новой ледовой арены, расположенной на ул. Партизана Железняка. Во время Универсиады-2019 там будут проходить хоккейные игры, а затем арена станет площадкой для спортшкол олимпийского резерва.

Условия конкурса опубликованы на сайте зимней Универсиады. До 30 октября на интернет-ресурсе будут приниматься варианты от жителей города и даже страны. После экспертная комиссия выберет 5 лучших названий и устроит голосование в группе «ВКонтакте». Победителя, который получит 25 тыс. рублей, объявят 10 декабря.

«Название должно обладать единством звучания на английском и русском языках. Желательно, чтобы оно содержало не более двух слов и не содержало слова «Енисей» и «арена», — говорится в положении.

Отметим, что представители экспертной группы считают удачными названия таких проектов, как «Каменка», «Красное кольцо», «Арена. Север», «Зенит Арена».

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Красноярцам предложили придумать название для ледовой арены на Взлетке
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