Красноярцам предложили придумать название для ледовой арены на Взлетке

Красноярцам предложили придумать название для новой ледовой арены, расположенной на ул. Партизана Железняка. Во время Универсиады-2019 там будут проходить хоккейные игры, а затем арена станет площадкой для спортшкол олимпийского резерва.

Условия конкурса опубликованы на сайте зимней Универсиады. До 30 октября на интернет-ресурсе будут приниматься варианты от жителей города и даже страны. После экспертная комиссия выберет 5 лучших названий и устроит голосование в группе «ВКонтакте». Победителя, который получит 25 тыс. рублей, объявят 10 декабря.

«Название должно обладать единством звучания на английском и русском языках. Желательно, чтобы оно содержало не более двух слов и не содержало слова «Енисей» и «арена», — говорится в положении.