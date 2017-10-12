Красноярцам предложили придумать название для ледовой арены на Взлетке
Приз за лучшее название составит 25 тыс. рублей.
Приз за лучшее название составит 25 тыс. рублей.
Красноярцам предложили придумать название для новой ледовой арены, расположенной на ул. Партизана Железняка. Во время Универсиады-2019 там будут проходить хоккейные игры, а затем арена станет площадкой для спортшкол олимпийского резерва.
Условия конкурса опубликованы на сайте зимней Универсиады. До 30 октября на
«Название должно обладать единством звучания на английском и русском языках. Желательно, чтобы оно содержало не более двух слов и не содержало слова «Енисей» и «арена», — говорится в положении.
Отметим, что представители экспертной группы считают удачными названия таких проектов, как «Каменка», «Красное кольцо», «Арена. Север», «Зенит Арена».