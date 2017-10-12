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07:19 (мск), источник: ЕАН

В челябинском воздухе зашкалили показатели фенола и формальдегида

Специалисты челябинского министерства экологии зарегистрировали существенное превышение содержания в атмосфере формальдегида и фенола.

По данным минэкологии, замеры лаборатории мониторинга качества воздуха показали, что в в понедельник в Металлургическом районе уровень формальдегида превысил норму в 1,3 раза, в центре города — в 2 раза. Во вторник по жалобам горожан передвижную лабораторию направили в район АМЗ. Там нормы формальдегида в воздухе превышены в 2,5 раза, фенола — в 1,5 раза.

Контроль усилили после 9 октября, когда в городе зафиксировались неблагоприятные метеоусловия. Синоптики прогнозируют сохранение НМУ до вечера четверга с повышением прогноза опасности до 2 степени.

Во вторник по жалобам жителей передвижную лабораторию направили в район АМЗ, поселок Федоровка. Здесь было выявлено превышение по формальдегиду в 2,5 раза и фенолу в 1,5 раза. Жителям рекомендуют отказаться от поездок на личном авто, земледелия и пыления. Челябинцы жалуются на смог и неприятный запах с начала недели.

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