В челябинском воздухе зашкалили показатели фенола и формальдегида

По данным минэкологии, замеры лаборатории мониторинга качества воздуха показали, что в в понедельник в Металлургическом районе уровень формальдегида превысил норму в 1,3 раза, в центре города — в 2 раза. Во вторник по жалобам горожан передвижную лабораторию направили в район АМЗ. Там нормы формальдегида в воздухе превышены в 2,5 раза, фенола — в 1,5 раза.

Контроль усилили после 9 октября, когда в городе зафиксировались неблагоприятные метеоусловия. Синоптики прогнозируют сохранение НМУ до вечера четверга с повышением прогноза опасности до 2 степени.