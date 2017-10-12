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07:38 (мск), источник: Newtimes.kz

Житель Астаны из мести за развод облил экс-супругу кефиром

Специализированным межрайонным административным судом города Астаны рассмотрено дело в отношении жителя столицы, который преследовал бывшую супругу, передает ИА «NewTimes.kz».

По данным пресс-службы городского суда, год назад жительница Астаны, устав от побоев со стороны супруга, пытаясь оградить себя и пятерых детей от семейных скандалов, официально развелась. Однако бывший супруг не оставлял ее в покое.

В связи с чем, суд 29 августа при рассмотрении дела за нанесение побоев супруге мужчине течение 3 месяцев было запрещено разыскивать, преследовать, посещать ее, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ней в контакты иными способами.

«Несмотря на предпринятые меры защиты 22 сентября 2017 года гр. К., рано утром подкараулил бывшую супругу, вновь облил ее кефиром и нанес телесные повреждения. На вопрос судьи о мотиве своего поведения гр. К. пояснил, что хочет вернуть жену и восстановить семью и, таким образом пытается привлечь ее внимание», — пояснили в пресс-службе суда.

Судом экс-супруг привлечен к ответственности за неисполнение постановления суда, а также за совершение действий, унижающих и оскорбляющих честь и достоинство потерпевшей в течение длительного времени, подвергнут административному аресту сроком на 3 суток.

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