Житель Астаны из мести за развод облил экс-супругу кефиром

По данным пресс-службы городского суда, год назад жительница Астаны, устав от побоев со стороны супруга, пытаясь оградить себя и пятерых детей от семейных скандалов, официально развелась. Однако бывший супруг не оставлял ее в покое.

В связи с чем, суд 29 августа при рассмотрении дела за нанесение побоев супруге мужчине течение 3 месяцев было запрещено разыскивать, преследовать, посещать ее, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ней в контакты иными способами.

«Несмотря на предпринятые меры защиты 22 сентября 2017 года гр. К., рано утром подкараулил бывшую супругу, вновь облил ее кефиром и нанес телесные повреждения. На вопрос судьи о мотиве своего поведения гр. К. пояснил, что хочет вернуть жену и восстановить семью и, таким образом пытается привлечь ее внимание», — пояснили в пресс-службе суда.