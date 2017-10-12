Житель Астаны из мести за развод облил экс-супругу кефиром
Специализированным межрайонным административным судом города Астаны рассмотрено дело в отношении жителя столицы, который преследовал бывшую супругу, передает ИА «NewTimes.kz».
Специализированным межрайонным административным судом города Астаны рассмотрено дело в отношении жителя столицы, который преследовал бывшую супругу, передает ИА «NewTimes.kz».
По данным
В связи с чем, суд 29 августа при рассмотрении дела за нанесение побоев супруге мужчине течение 3 месяцев было запрещено разыскивать, преследовать, посещать ее, вести устные, телефонные переговоры и вступать с ней в контакты иными способами.
«Несмотря на предпринятые меры защиты 22 сентября 2017 года гр. К., рано утром подкараулил бывшую супругу, вновь облил ее кефиром и нанес телесные повреждения. На вопрос судьи о мотиве своего поведения гр. К. пояснил, что хочет вернуть жену и восстановить семью и, таким образом пытается привлечь ее внимание», — пояснили в
Судом