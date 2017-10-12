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07:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Боярышник возвращается к приморцам

9 октября истек срок запрета на продажу «Боярышника» в России, сообщает Deita. ru.

Отныне концентрат для ванн, который некоторые граждане используют в качестве дешевого алкогольного напитка, снова доступен к продаже. Приморский Роспотребнадзор за время действия запрета не раз устраивал продуктивные рейды по торговым точкам, пресекая продажу жидкости.

Как отмечают специалисты, за время запрета смертность от отравления суррогатным алкоголем в России снизилась на 20%. В настоящее время доподлинно неизвестно, будет ли продлен запрет на реализацию боярышника.

Напомним, причиной запрета стало отравление жителей Иркутска в декабре 2017 года. Около 120 человек отравились, погибли 78 россиян. Примечательно, что за период с января по август от отравления алкоголем умерло 4629 человек, в то время как в прошлом году за этот же период погибли 5726 человек.

Василий Кучин.

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