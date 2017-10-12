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08:00 (мск), источник: NewsKo

Дом ребёнка присоединят к детской городской больнице № 13

Экспертная группа под руководством Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае Павла Микова провела оценку деятельности «Пермского краевого специализированного Дома ребенка» (ПКСДР) и возможных последствий в случае его реорганизации и присоединения к детской клинической больнице № 13 города Перми.

Источник: РИА "Новости"

Экспертная группа под руководством Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае Павла Микова провела оценку деятельности «Пермского краевого специализированного Дома ребенка» (ПКСДР) и возможных последствий в случае его реорганизации и присоединения к детской клинической больнице № 13 города Перми.

«Дом ребёнка — это, к сожалению, временный пункт нахождения детей. Так было всегда. Но мы понимаем, что ребёнок не должен в течение своей детской жизни по три или четыре раза менять место своего пребывания», — пояснил П. Миков.

В результате проведённого исследования члены экспертной группы пришли к выводу — в случае принятия решения о реорганизации путём присоединения к пермской детской городской больнице № 13 условия для реализации основных прав воспитанников Дома ребенка будут значительно улучшены.

В частности, это позволило бы улучшить уровень оказания воспитанникам социального учреждения медицинских услуг, организовать их образовательный процесс и создать условия жизни, близкие к домашним.

На сегодня в Доме ребёнка находятся 102 малыша, 30 из них уже устроены в семьи, еще 10 достигли возраста четырёх лет и переедут жить в дом-интернат в Рудничный. Остальных детей разместят в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей — эти учреждения находятся на балансе краевого Министерства социального развития.

По сообщению краевого Минздрава, помещение Дома ребёнка в дальнейшем может быть использовано в педиатрических целях.

«Сейчас мы совместно с экспертами прорабатываем вопрос, окончательное решение будет принято только после получения общественного мнения», — подчеркнул министр здравоохранения Прикамья Дмитрий Матвеев.

Отметим, в сформированную экспертную группу вошли глава фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев, член общественного Совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре по Пермскому краю Татьяна Романовская, председатель Ассоциации замещающих семей Пермского края Ольга Шайкулова, начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Минсоцразвития Прикамья Татьяна Кель, ответственный секретарь краевой КДН и ЗП Ольга Васильева, представители Министерства здравоохранения Пермского края.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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