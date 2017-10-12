Казахстанские госслужащие неохотно сдают полученные подарки
Незначительное количество должностных лиц сдают полученные подарки государству, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на антикоррупционное ведомство.
Незначительное количество должностных лиц сдают полученные подарки государству, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на антикоррупционное ведомство.
Согласно информации Комитета государственного имущества и приватизации количество возвращенных подарков незначительно. Так, за 9 месяцев текущего года в специальный фонд сдано116 подарков на общую сумму 207 125 тенге. Он также прокомментировал ситуацию с получением подарков государственными служащими.
«Анализ показал, что, несмотря на наличие установленных законом ограничений и запретов, отдельные лица продолжают приносить подарки должностным лицам», — отметил заместитель председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, в ходе в выездного межведомственного совещания по вопросам повышения качества оказания государственных услуг и противодействия коррупции в городе Павлодар.
На совещании даны конкретные рекомендации по устранению административных барьеров, бюрократических процедур, коррупционных рисков и упрощению получения государственных услуг населением.
Кроме этого предложено оптимизировать и автоматизировать внутренние
В ходе заседания зампред АДГСПК затронул вопрос переработки государственных служащих как в центральных государственных, так и местных испольнительных органах.
«Ранее в ходе профилактических выездов представителей агентства и гражданского общества выявлены факты необоснованных задержек служащих на работе в министерствах сельского хозяйства и финансов и их территориальных департаментах. Было указано на недопустимость нарушений трудового законодательства и внедрение положительного опыта Министерств энергетики и по инвестициям и развитию по соблюдению установленной законодательством продолжительности рабочего дня служащих», — отмечается