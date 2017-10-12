Казахстанские госслужащие неохотно сдают полученные подарки

Источник: Newtimes.kz

Согласно информации Комитета государственного имущества и приватизации количество возвращенных подарков незначительно. Так, за 9 месяцев текущего года в специальный фонд сдано116 подарков на общую сумму 207 125 тенге. Он также прокомментировал ситуацию с получением подарков государственными служащими.

«Анализ показал, что, несмотря на наличие установленных законом ограничений и запретов, отдельные лица продолжают приносить подарки должностным лицам», — отметил заместитель председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, в ходе в выездного межведомственного совещания по вопросам повышения качества оказания государственных услуг и противодействия коррупции в городе Павлодар.

На совещании даны конкретные рекомендации по устранению административных барьеров, бюрократических процедур, коррупционных рисков и упрощению получения государственных услуг населением.

Кроме этого предложено оптимизировать и автоматизировать внутренние бизнес-процессы и кардинально пересмотреть организацию работы местных исполнительных органов города Павлодар, оказывающих государственные услуги.

В ходе заседания зампред АДГСПК затронул вопрос переработки государственных служащих как в центральных государственных, так и местных испольнительных органах.