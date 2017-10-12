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07:50 (мск), источник: АиФ Прикамье

Учёные ПГНИУ: мигранты хорошо приживаются в Прикамье, но плохо адаптируются

Приезжие из стран СНГ занимают низкоквалифицированные рабочие места, где не требуется активное общение с носителями русского языка.

Учёные ПГНИУ проанализировали миграцию в Пермский край и пришли к выводу, что приезжие из стран СНГ хорошо приживаются в Прикамье, но плохо адаптируются. Это происходит потому, что они чаще всего занимают низкоквалифицированные должности, где не требуется активное общение с носителями русского языка.

«Приживаемость — это процесс перехода в состав постоянных жителей. Адаптация — приспособление приезжих к местным социальным условиям: позитивные связи с новой средой, решение ежедневных житейских проблем (школа, семья, быт, работа), участие в культурной жизни и в межкультурных отношениях. Мигрант может стать старожилом, но так и не адаптироваться, — рассказывает выпускница географического факультета ПГНИУ Ирэна Балякина. В большей части районов Пермского края сложилась высокая приживаемость мигрантов. Однако в Суксунском и Уинском районах. В Еловском и Карагайском районах на фоне миграционной убыли населения они жить чаще всего не остаются. Чаще всего приезжие выбирают в качестве нового места жительства Пермь. По данным исследователей, в Пермский край из стран СНГ в основном приезжают трудовые мигранты. Доля приезжих с профессиональным образованием составляет 28,7%, среди них с высшим образованием — 7,3%.

«Мы отметили высокий уровень приживаемости, но низкий уровень адаптации. Молодые мигранты трудоспособного возраста чаще всего занимают низкоквалифицированные рабочие места, где не требуется активного общения. Одной из главных проблем для приезжих становятся их культурные отличия от местного населения, с этим связаны трудности приживаемости», — считает кандидат географических наук, доцент кафедры социально-экономической географии ПГНИУ Мария Иванова.

По итогам исследования учёные рекомендовали создавать для мигрантов больше языковых курсов, проводить правовое консультирование, помогать в трудоустройстве и знакомить их с культурными традициями региона. Всё это, по мнению ученых, поможет мигрантом полностью адаптироваться в новой жизни.

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