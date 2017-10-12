Новое колесо обозрения в Челябинске почти готово к запуску
Специалисты завершают монтажные работы на новом высотном аттракционе у ТРК «Горки».
Специалисты завершают монтажные работы на новом высотном аттракционе у ТРК «Горки».
Запуск колеса обозрения не за горами, но точную дату пока не называют. Еще предстоит провести техническое освидетельствование «чертова колеса».
Напомним, монтаж нового аттракциона начался еще в августе. Тогда стало известно, что высота колеса обозрения составит 50 метров, на нем установят 32 закрытые кабинки с отоплением и кондиционерами.