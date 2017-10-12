В самой северной точке Башкирии установят пограничный столб

Проект Башкирского регионального отделения Русского географического общества предполагает установку памятных пограничные столбов в четырех районах республики: в Янаульском, Бакалинском, Зианчуринском и Учалинском. Как сообщили агентству «Башинформ» в региональном отделении РГО в РБ, «указатели крайних географических точек нашей республики, нанесенные не только на карту, но и их изображение в виде стелы на местности, станут брендом территории, помогут сформировать ее пространственное видение». Организаторы проекта уверены, что эти указатели помогут туристам ориентироваться на местности, в пространстве, а школьникам — лучше изучать географию Башкортостана.
«Соответствующие таблички заказаны на предприятии “Камнерез”, они уже готовы и будут установлены на стелах в виде пограничных столбов высотой 2 метра 30 см в четырех самых крайних географических точках республики», — уточнили в региональном отделении РГО.
Как сообщало ранее агентство «Башинформ», самая северная точка республики определена возле деревни Байсарово Янаульского района, южная стела будет установлена недалеко от деревни Кужанак Зианчуринского района, западная — у деревни Ивановка Бакалинского района, восточная — северо-восточнее железнодорожной станции Устиново Учалинского района.