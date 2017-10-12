В самой северной точке Башкирии установят пограничный столб

Проект Башкирского регионального отделения Русского географического общества предполагает установку памятных пограничные столбов в четырех районах республики: в Янаульском, Бакалинском, Зианчуринском и Учалинском. Как сообщили агентству «Башинформ» в региональном отделении РГО в РБ, «указатели крайних географических точек нашей республики, нанесенные не только на карту, но и их изображение в виде стелы на местности, станут брендом территории, помогут сформировать ее пространственное видение». Организаторы проекта уверены, что эти указатели помогут туристам ориентироваться на местности, в пространстве, а школьникам — лучше изучать географию Башкортостана.