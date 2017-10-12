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08:56 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре незаконные рекламные конструкции уберут и с частных территорий

Если владелец земли сам не уберет рекламную установку, она будет демонтирована властями, а ему выставят счет за понесенные расходы, владельца же щита оштрафуют на 500 тысяч рублей.

Борьба с незаконной рекламой вышла на новый уровень, если ранее в Самаре проводился демонтаж незаконных рекламных конструкций только на муниципальной земле, то теперь в зоне повышенного внимания городских властей — и частные территории, сообщает администрация областного центра.

Так, в среду, 11 октября, специалисты профильного департамента работали в этом направлении на улице Солнечная.

Для сноса незаконной конструкции на частной земле требуется специальное предписание, по которому собственнику дается месяц, чтобы самостоятельно демонтировать рекламную установку. Если собственник не выполняет предписание, рекламная конструкция сносится муниципалитетом, а счет за понесенные расходы выставляется владельцу земли. Пока специалисты городского комитета по рекламе работают над получением предписаний и не вышел срок, отпущенный собственникам на снос, муниципалитет заключил контракт на демонтаж незаконных баннеров на частных территориях.

С июля 2017 года с улиц Самары уже убрали 132 незаконные рекламные конструкции.

«Неделю назад был заключен новый муниципальный контракт с целью проведения демонтажных работ. Мы пытаемся донести до рекламодателей, что размещение рекламы на незаконных щитах чревато убытками, а баннер будет снят в любом случае. Информация по незаконным рекламным щитам также передается в правоохранительные органы — в полицию, где проводится разбирательство на предмет установления собственника щита. Если владелец щита будет найден, ему грозит штраф в размере 500 тысяч рублей», — рассказал консультант отдела организации торгов, выдачи разрешений и контроля за рекламно-информационным оформлением комитета по рекламе департамента городского хозяйства и экологии Дмитрий Рязанов.

В настоящее время на частных территориях выявлено 111 незаконных рекламных конструкций. К ЧМ-2018 планируется освободить Самару от всей незаконной рекламы, причем не только наружной, но и фасадной. Работы будут вестись во всех районах города, в том числе и отдаленных, таких, как Куйбышевский и Красноглинский. С июля 2017 года с улиц Самары уже убрали 132 незаконные рекламные конструкции.

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