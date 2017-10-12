Омск вошел в десятку самых культурных городов России
Горожанам достаточно театров, кинотеатров, галерей и библиотек.
Горожанам достаточно театров, кинотеатров, галерей и библиотек.
Финансовый университет при правительстве РФ провел замер состояния культурной и образовательной среды в крупных и средних городах страны. Исследование проводилось в рамках оценки качества жизни в российских городах. В Омске был проведен социологический опрос.
86% опрошенных омичей заявили, что в городе хватает учреждений культуры. В итоге Омск занял седьмое место в рейтинге. Выше оказались