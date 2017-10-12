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08:23 (мск), источник: СуперОмск

Омск вошел в десятку самых культурных городов России

Горожанам достаточно театров, кинотеатров, галерей и библиотек.

Источник: РИА "Новости"

Финансовый университет при правительстве РФ провел замер состояния культурной и образовательной среды в крупных и средних городах страны. Исследование проводилось в рамках оценки качества жизни в российских городах. В Омске был проведен социологический опрос.

86% опрошенных омичей заявили, что в городе хватает учреждений культуры. В итоге Омск занял седьмое место в рейтинге. Выше оказались Санкт-Петербург (94%), Казань (93%), Грозный (92%), Новосибирск (90%) и Москва (89%).

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