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10:22 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре открыли выезд на Северный мост с Новороссийской

Капитальный ремонт самой улицы Новороссийской продолжается.

11 октября здесь из-за проведения технических работ на участке, прилегающем к мосту, перекрывали движение, что вызвало пробки. 12 октября в 6 часов утра проезд был восстановлен. Об этом сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

Как сообщал «Югополис», ремонтные работы на улице Новороссийской идут в соответствии с утверждённым графиком. Работы на сетях ливневой канализации продолжатся до середины октября нынешнего года. Сразу после этого подрядчики приступят к устройству основания дороги. По графику, капремонт Новороссийской будет выполнен до конца года.

Весь капитально ремонтируемый участок составит 1,7 км. На этом протяжении будут перенесены и обновлены сети инженерных коммуникаций, в том числе — ливневая канализация, чтобы улицу больше не затапливало во время дождей. Проезжую часть расширят с 3 до 4 полос. Также будет сделано новое асфальтобетонное покрытие дороги, тротуаров, велодорожки и сети уличного освещения, установлены новые светофоры, благоустроены зеленые зоны.

О масштабном ремонте дорог в Краснодаре заговорили после того, как губернатор региона, проехав по городским улицам, ужаснулся царящему на них беспределу и пообещал строго спросить с ответственных лиц. Самыми разбитыми жители города называли краснодарские улицы Тургенева и Новороссийскую.

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