В Краснодаре открыли выезд на Северный мост с Новороссийской
Капитальный ремонт самой улицы Новороссийской продолжается.
Капитальный ремонт самой улицы Новороссийской продолжается.
11 октября здесь
Как сообщал «Югополис», ремонтные работы на улице Новороссийской идут в соответствии с утверждённым графиком. Работы на сетях ливневой канализации продолжатся до середины октября нынешнего года. Сразу после этого подрядчики приступят к устройству основания дороги. По графику, капремонт Новороссийской будет выполнен до конца года.
Весь капитально ремонтируемый участок составит 1,7 км. На этом протяжении будут перенесены и обновлены сети инженерных коммуникаций, в том числе — ливневая канализация, чтобы улицу больше не затапливало во время дождей. Проезжую часть расширят с 3 до 4 полос. Также будет сделано новое асфальтобетонное покрытие дороги, тротуаров, велодорожки и сети уличного освещения, установлены новые светофоры, благоустроены зеленые зоны.
О масштабном ремонте дорог в Краснодаре заговорили после того, как губернатор региона, проехав по городским улицам, ужаснулся царящему на них беспределу и пообещал строго спросить с ответственных лиц. Самыми разбитыми жители города называли краснодарские улицы Тургенева и Новороссийскую.