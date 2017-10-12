В Краснодаре открыли выезд на Северный мост с Новороссийской

11 октября здесь из-за проведения технических работ на участке, прилегающем к мосту, перекрывали движение, что вызвало пробки. 12 октября в 6 часов утра проезд был восстановлен. Об этом сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

Как сообщал «Югополис», ремонтные работы на улице Новороссийской идут в соответствии с утверждённым графиком. Работы на сетях ливневой канализации продолжатся до середины октября нынешнего года. Сразу после этого подрядчики приступят к устройству основания дороги. По графику, капремонт Новороссийской будет выполнен до конца года.

Весь капитально ремонтируемый участок составит 1,7 км. На этом протяжении будут перенесены и обновлены сети инженерных коммуникаций, в том числе — ливневая канализация, чтобы улицу больше не затапливало во время дождей. Проезжую часть расширят с 3 до 4 полос. Также будет сделано новое асфальтобетонное покрытие дороги, тротуаров, велодорожки и сети уличного освещения, установлены новые светофоры, благоустроены зеленые зоны.