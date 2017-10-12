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11:47 (мск), источник: Популярная механика

Только без рук: доставка еды в рот по воздуху

Учёные из Университета Сассекса (Великобритания) разработали прототип акустического левитатора для переноса по воздуху пищи и напитков.

Источник: Paweł Kadysz/CC0

Как известно, звук представляет собой акустическую волну, которая перемещается в пространстве. Направленные друг на друга излучатели создают стоячую волну — на этом и основана акустическая левитация. Если объект, помещённый в стоячую волну, окажется меньше длины акустической волны более чем в два раза, он зависнет в одной из этих областей.

Акустические левитаторы сами по себе не являются новинкой, но теперь британцы придумали им необычное применение.

Разработанный учёными прототип акустического левитатора под названием TastyFloats осуществляет бесконтактную транспортировку еды и напитков. Он может переносить небольшие капли жидкости и кусочки пищи, в том числе и несколько разных продуктов.

Предполагается, что устройство будет перемещать пищу прямо в рот человека, чтобы её не пришлось брать руками.

Нет, это уже не фантастика: исследователи испытали левитатор на практике.

Для этого британцы поместили в акустическое поле несколько напитков и блюд, среди которых было молоко, вино, кофе с отдельными каплями молока и бургер из четырёх ингредиентов — двух кусков хлеба, мясной котлеты и листа салата. Правда, испытатели отметили, что левитатор TastyFloats слегка меняет вкус пищи — к примеру, сладкий чувствовался более выраженным, а горький, наоборот, стал менее интенсивным.

У акустического левитатора есть множество интересных применений. К примеру, устройство позволяет отказаться от столовых приборов в кафе и ресторанах — нужно будет лишь сидеть за столом и открывать рот, пока TastyFloats доставляет пищу со стола в заданном порядке. Есть и более неординарные варианты — например, кресла для кинотеатра со встроенными ёмкостями для попкорна и газировки, которые будут кормить и поить посетителей.

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