Только без рук: доставка еды в рот по воздуху
Учёные из Университета Сассекса (Великобритания) разработали прототип акустического левитатора для переноса по воздуху пищи и напитков.
Учёные из Университета Сассекса (Великобритания) разработали прототип акустического левитатора для переноса по воздуху пищи и напитков.
Как известно, звук представляет собой акустическую волну, которая перемещается в пространстве. Направленные друг на друга излучатели создают стоячую волну — на этом и основана акустическая левитация. Если объект, помещённый в стоячую волну, окажется меньше длины акустической волны более чем в два раза, он зависнет в одной из этих областей.
Разработанный учёными прототип акустического левитатора под названием TastyFloats осуществляет бесконтактную транспортировку еды и напитков. Он может переносить небольшие капли жидкости и кусочки пищи, в том числе и несколько разных продуктов.
Нет, это уже не фантастика: исследователи испытали левитатор на практике.
Для этого британцы поместили в акустическое поле несколько напитков и блюд, среди которых было молоко, вино, кофе с отдельными каплями молока и бургер из четырёх ингредиентов — двух кусков хлеба, мясной котлеты и листа салата. Правда, испытатели отметили, что левитатор TastyFloats слегка меняет вкус пищи — к примеру, сладкий чувствовался более выраженным, а горький, наоборот, стал менее интенсивным.
У акустического левитатора есть множество интересных применений. К примеру, устройство позволяет отказаться от столовых приборов в кафе и ресторанах — нужно будет лишь сидеть за столом и открывать рот, пока TastyFloats доставляет пищу со стола в заданном порядке. Есть и более неординарные варианты — например, кресла для кинотеатра со встроенными ёмкостями для попкорна и газировки, которые будут кормить и поить посетителей.