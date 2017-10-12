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08:31 (мск), источник: ДЕЙТА

В некоторых района Владивостока воздух опасен для здоровья

Примгидромет регулярно мониторит загрязнения воздуха во Владивостоке, об этом «Deita. ru» сообщили в «Примпогоде». На данный момент наблюдения ведутся на шести стационарных постах, которые установлены в различных районах города.

Источник: ДЕЙТА

Отметим, наблюдения за взвешенными веществами, диоксидом серы, оксидом углерода и диоксидом азота проводятся на всех ПНЗ. На некоторых постах ведутся наблюдения за дополнительными примесями: оксид азота (в районе остановок Постышева и Баляева), формальдегид (в районе остановки Постышева), аммиак (в районе остановки Беляева).

С 1 по 10 октября превышение санитарных норм наблюдались в двух районах города — в районе площади Светланской и остановки Баляева.

— в районе площади Семёновской по диоксиду азота. Средняя концентрация диоксида азота составила 1,2 ПДК. Максимальные концентрации не превысили допустимых санитарных норм.

— в районе остановки Баляева по взвешенным веществам, диоксиду и оксиду азота. Средняя концентрация взвешенных веществ и диоксида азота составила 1,6 ПДК, а оксида азота 1,9 ПДК. Максимальная концентрация превысила допустимую санитарную норму по оксиду азота (1,5 ПДКм.р.) 5 октября.

Для справки.

ПДК — это максимально допустимая концентрация примеси в атмосфере, которая не оказывает на человека в течение всей его жизни прямого или косвенного неблагоприятного воздействия.

Екатерина Лапкина.

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