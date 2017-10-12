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08:40 (мск), источник: УралПолит.ру

​Ряд водоемов Среднего Урала загрязнен сточными водами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября, ИА УралПолит.Ru. Прокуратура выявила случаи загрязнения водоемов Свердловской области сточными водами.

«УралПолит.Ru» ранее писал о загрязнении Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле, где вода приобрела зеленый оттенок.

«Прокуратура выявила значительные нарушения при сбросе сточных вод в водные объекты региона… в деятельности ряда промышленных предприятий выявлены нарушения требований… закона… в части нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов», — сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Так, прокуратура ЗАТО города Лесной выявила факт сброса комбинатом «Электрохимприбор» сточных вод в реки Тура, Большая Именная и Нижне-Туринское водохранилище. Превышение концентрации загрязняющих веществ в них: амонийного азота в 43 раза, хлорофторма в семь раз, нитритов в 18 раз.

За допущенные нарушения комбинат как юридическое лицо и его руководство оштрафованы на общую сумму 170 тыс. рублей.

Аналогичные факты выявлялись при организации сбросов в реки Исеть и Ница, болото Молебское, Черноисточинское водохранилище и другие реки и озера региона.

В результате работы надзорного ведомства и органов региональной власти удалось добиться уменьшения объема сброса загрязненных и недостаточно очищенных вод на 616 миллионов кубометров за год, отмечает прокуратура.

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