Ряд водоемов Среднего Урала загрязнен сточными водами
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября, ИА УралПолит.Ru. Прокуратура выявила случаи загрязнения водоемов Свердловской области сточными водами.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября, ИА УралПолит.Ru. Прокуратура выявила случаи загрязнения водоемов Свердловской области сточными водами.
«УралПолит.Ru» ранее писал о загрязнении Черноисточинского водохранилища в Нижнем Тагиле, где вода приобрела зеленый оттенок.
«Прокуратура выявила значительные нарушения при сбросе сточных вод в водные объекты региона… в деятельности ряда промышленных предприятий выявлены нарушения требований… закона… в части нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов», — сообщила
Так, прокуратура ЗАТО города Лесной выявила факт сброса комбинатом «Электрохимприбор» сточных вод в реки Тура, Большая Именная и
За допущенные нарушения комбинат как юридическое лицо и его руководство оштрафованы на общую сумму 170 тыс. рублей.
Аналогичные факты выявлялись при организации сбросов в реки Исеть и Ница, болото Молебское, Черноисточинское водохранилище и другие реки и озера региона.
В результате работы надзорного ведомства и органов региональной власти удалось добиться уменьшения объема сброса загрязненных и недостаточно очищенных вод на 616 миллионов кубометров за год, отмечает прокуратура.