На одной из улиц Владивостока запустят одностороннее движение
Администрация города: это произойдёт уже на следующей неделе.
Администрация города: это произойдёт уже на следующей неделе.
На одной из улиц Владивостока на следующей неделе запустят одностороннее движение. В феврале этого года на данном участке обвалилась подпорная стена, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации мэрии города, движение автотранспорта на улице Станюковича во Владивостоке, где при строительстве жилого комплекса в феврале 2017 года обрушилась подпорная стена и часть дороги, пока будет односторонним.
На данный момент строительная компания «Каскад-Строй» восстановила 50% временной подпорной стены. К возведению основной стены, которая будет выполнять функцию одной из стен многоуровнего паркинга, компания приступит в следующем году.
По словам заместителя главы администрации города Владивостока Леонида Вильчинского, временный проезд специалисты решили открыть в связи с тем, что
Сотрудники администрации Владивостока уже разрабатывают временную схему организации дорожного движения. Строители установят забор и ограждения, дорожные знаки.
«Движение на участке будет односторонним, так как габариты проезда не позволяют сделать двустороннее движение. В какую сторону оно будет осуществляться — решит комиссия, — отметил Леонид Вильчинский. — Также откроем проход для пешеходов, а вот большегрузам проезд пока будет запрещён».
Полностью застройщик восстановит движение только в августе 2018 года.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что 14 февраля во Владивостоке на улице Станюковича обрушилась подпорная стена вместе с частью автомобильной дороги. Госстройнадзор сразу предположил ошибку технологии в стройке.