На одной из улиц Владивостока запустят одностороннее движение

Источник: Восток Медиа

На одной из улиц Владивостока на следующей неделе запустят одностороннее движение. В феврале этого года на данном участке обвалилась подпорная стена, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации мэрии города, движение автотранспорта на улице Станюковича во Владивостоке, где при строительстве жилого комплекса в феврале 2017 года обрушилась подпорная стена и часть дороги, пока будет односторонним.

На данный момент строительная компания «Каскад-Строй» восстановила 50% временной подпорной стены. К возведению основной стены, которая будет выполнять функцию одной из стен многоуровнего паркинга, компания приступит в следующем году.

По словам заместителя главы администрации города Владивостока Леонида Вильчинского, временный проезд специалисты решили открыть в связи с тем, что из-за закрытого участка на Эгершельде нарушен трафик дорожного движения.

Сотрудники администрации Владивостока уже разрабатывают временную схему организации дорожного движения. Строители установят забор и ограждения, дорожные знаки.

«Движение на участке будет односторонним, так как габариты проезда не позволяют сделать двустороннее движение. В какую сторону оно будет осуществляться — решит комиссия, — отметил Леонид Вильчинский. — Также откроем проход для пешеходов, а вот большегрузам проезд пока будет запрещён».

Полностью застройщик восстановит движение только в августе 2018 года.