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08:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии с пятницы ожидается дождливая погода

Сильного похолодания в ближайшие дни ждать не стоит.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +19° 100% 761 мм рт. ст. 3 м/с

Сегодня, 12 октября, в столице Башкирии столбики термометров показывают 8−13 градусов тепла. Вероятность выпадения осадков составляет всего 20 процентов. Дожди в республику могут прийти уже в предстоящую пятницу, а это значит, что резкого похолодания ждать не стоит.

Сейчас в Уфе пасмурная погода, температура воздуха + 8 градусов, ветер дует южном направлении. Атмосферное давлении 753 мм. ртутного столба при относительной влажности 63%.

В предстоящие выходные метеорологи обещают дождливую погоду.

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