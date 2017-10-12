В Башкирии с пятницы ожидается дождливая погода
Сильного похолодания в ближайшие дни ждать не стоит.
Сильного похолодания в ближайшие дни ждать не стоит.
Сегодня, 12 октября, в столице Башкирии столбики термометров показывают 8−13 градусов тепла. Вероятность выпадения осадков составляет всего 20 процентов. Дожди в республику могут прийти уже в предстоящую пятницу, а это значит, что резкого похолодания ждать не стоит.
Сейчас в Уфе пасмурная погода, температура воздуха + 8 градусов, ветер дует южном направлении. Атмосферное давлении 753 мм. ртутного столба при относительной влажности 63%.
В предстоящие выходные метеорологи обещают дождливую погоду.