В Башкирии с пятницы ожидается дождливая погода

Сегодня, 12 октября, в столице Башкирии столбики термометров показывают 8−13 градусов тепла. Вероятность выпадения осадков составляет всего 20 процентов. Дожди в республику могут прийти уже в предстоящую пятницу, а это значит, что резкого похолодания ждать не стоит.