Пропавшую на алматинском вокзале девушку нашли в больнице
28-летняя Айжан Кенжекараева, пропавшая 6 октября на вокзале Алматы-1, нашлась, передает корреспондент Tengrinews.kz.
28-летняя Айжан Кенжекараева, пропавшая 6 октября на вокзале Алматы-1, нашлась, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как рассказала сестра девушки, ее обнаружили в одной из городских больниц.
«Мы выяснили, у нее случился приступ эпилепсии. Неравнодушные люди вызвали скорую, и ее доставили в больницу. Сейчас сестра все еще там, на лечении. Скоро выпишут, и мы ее заберем домой. Она жива и невредима, спасибо всем, кто искал ее», — добавила Алия Кенжекараева.
Как сообщалось ранее, молодая женщина приехала на вокзал Алматы-1 из пригорода. В последний раз на связь с родными выходила 6 октября вечером, далее ее мобильный был выключен. Родственники подавали заявление в полицию о розыске.