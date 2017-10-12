Пропавшую на алматинском вокзале девушку нашли в больнице

«Мы выяснили, у нее случился приступ эпилепсии. Неравнодушные люди вызвали скорую, и ее доставили в больницу. Сейчас сестра все еще там, на лечении. Скоро выпишут, и мы ее заберем домой. Она жива и невредима, спасибо всем, кто искал ее», — добавила Алия Кенжекараева.