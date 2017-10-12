Опасное для жизни и здоровья людей медицинское учреждение закрыли на 30 дней в Хабаровске
Предприятием допускались нарушения
Предприятием допускались нарушения
Хабаровск, 12 октября, AmurMedia.
Судебные приставы г. Хабаровска приостановили деятельность опасного для жизни и здоровья людей медицинского учреждения. В учреждении допускались нарушения
В отделе судебных приставов по Центральному району г. Хабаровска на исполнении находится исполнительное производство об административном приостановлении деятельности медицинского учреждения.
Данным предприятием при осуществлении медицинской деятельности допускались нарушения
Постановлением суда медицинское учреждение подвергнуто наказанию в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток. В связи с тем, что судебный акт подлежал немедленному исполнению, судебный
В настоящее время очаг инфекции в медицинском учреждении устранен.