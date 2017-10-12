Опасное для жизни и здоровья людей медицинское учреждение закрыли на 30 дней в Хабаровске

Хабаровск, 12 октября, AmurMedia.

Судебные приставы г. Хабаровска приостановили деятельность опасного для жизни и здоровья людей медицинского учреждения. В учреждении допускались нарушения санитарно-эпидемиологических требований и действующих санитарных норм, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В отделе судебных приставов по Центральному району г. Хабаровска на исполнении находится исполнительное производство об административном приостановлении деятельности медицинского учреждения.

Данным предприятием при осуществлении медицинской деятельности допускались нарушения санитарно-эпидемиологических требований, действующих санитарных норм, невыполнение противоэпидемиологических и санитарно-гигиенических мероприятий, таких как: стирка санитарной одежды персонала, осуществлялась на дому, производственный контроль за ежедневной сменой персоналом одежды не проводился, не качественно проводилась дезинфекция в отделениях. Что явилось причиной возникновения инфекционных заболеваний как у пациентов, так и у сотрудников медицинского учреждения. Данные заболевания впоследствии могли привести к осложнениям вплоть до летального исхода.

Постановлением суда медицинское учреждение подвергнуто наказанию в виде административного приостановления деятельности сроком на 30 суток. В связи с тем, что судебный акт подлежал немедленному исполнению, судебный пристав-исполнитель незамедлительно возбудил исполнительное производство и в сопровождении судебных приставов по ОУПДС выехал по адресу данного учреждения. Контроль исполнения требований судебного решения осуществляется судебным приставом ежедневно.