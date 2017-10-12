Самолет до Сибири на сутки застрял в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября, ИА «УралПолит.Ru». Самолет, направляющийся из Екатеринбурга в Сибирь — в Новосибирск и Якутск, более суток не вылетает из аэропорта Кольцово.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября, ИА «УралПолит.Ru». Самолет, направляющийся из Екатеринбурга в Сибирь — в Новосибирск и Якутск, более суток не вылетает из аэропорта Кольцово.
«УралПолит.Ru» писал, что вылет этого рейса запаздывает на пять часов.
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Также с опозданием на час в Екатеринбург прибудет самолет из Ираклиона (Греция) — вместо 17.35 по плану он ожидается в 18.35.
Еще один самолет в Кольцово — из московского аэропорта Домодедово, который должен был приземлиться в 18.35 — отменен.