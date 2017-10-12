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09:02 (мск), источник: УралПолит.ру

​Самолет до Сибири на сутки застрял в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 октября, ИА «УралПолит.Ru». Самолет, направляющийся из Екатеринбурга в Сибирь — в Новосибирск и Якутск, более суток не вылетает из аэропорта Кольцово.

«УралПолит.Ru» писал, что вылет этого рейса запаздывает на пять часов.

По данным онлайн-табло авиаузла, рейс R3−490, направляющийся в Новосибирск и Якутск, должен был вылететь еще в среду, в 14.10 по местному времени. Вылет отложен на четверг, на 15.00.

Также с опозданием на час в Екатеринбург прибудет самолет из Ираклиона (Греция) — вместо 17.35 по плану он ожидается в 18.35.

Еще один самолет в Кольцово — из московского аэропорта Домодедово, который должен был приземлиться в 18.35 — отменен.

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