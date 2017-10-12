​Самолет до Сибири на сутки застрял в Екатеринбурге

«УралПолит.Ru» писал, что вылет этого рейса запаздывает на пять часов.

По данным онлайн-табло авиаузла, рейс R3−490, направляющийся в Новосибирск и Якутск, должен был вылететь еще в среду, в 14.10 по местному времени. Вылет отложен на четверг, на 15.00.

Также с опозданием на час в Екатеринбург прибудет самолет из Ираклиона (Греция) — вместо 17.35 по плану он ожидается в 18.35.