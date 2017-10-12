13 октября в ряде домов Казани не будет света

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 12 октября). 13 октября в ряде домов Казани не будет электричества. Свет отключат в домах Вахитовского, Московского, Ново-Савиновского и Советского районов города.

С 8.00 до 17.00 света не будет в Вахитовском районе по адресам: ул. Зеленая, 1, 2, 11.

С 8.00 до 17.00 электричество отключат в Московском районе по адресам: ул. Восстания, 36; ул. Гагарина, 83, 83а, 85, 87; ул. Енисейская, 4, 7а; ул. Тунакова, 64, 66, 68; ул. Фурманова, 25, 27.

С 8.00 до 18.00 отключение запланировано в Ново-Савиновском районе по адресам: ул. Адоратского, 28, 28а (детский сад № 393), 30.

С 9.00 до 18.00 без света останутся жители Советского района в поселках Большие Клыки (ул. Октябрьская, 2−54) и Карьер (улицы 1-я Верхняя; 2-я Верхняя; Карьерная, 2 В, 2 г, 2д, 2е, 2ж, 2з; Переселенческая, Песочная, Откосная, Ягодная).

Кроме того, отключение коснется ряда промышленных и административных зданий Вахитовского, Ново-Савиновского и Советского районов Казани.