В Крутых Ключах закроют железнодорожный переезд

В пятницу, 13 октября, с 8:00 в микрорайоне Крутые Ключи в Самаре для движения транспорта закроют железнодорожный переезд 179 км ПК 9 на перегоне Водинская — Козелковская, который расположен в районе пересечения улицы Мира и железной дороги. Как информирует Куйбышевская железная дорога, данная мера связана с несоблюдением технических условий. На какой срок будет закрыт переезд, пока не сообщается.