Жители Хабаровского края смогут определить будущее страны
Кремль запустил конкурс «Лидеры России» для подготовки кадрового резерва.
Кремль запустил конкурс «Лидеры России» для подготовки кадрового резерва.
Кремль запустил всероссийский конкурс «Лидеры России». Его цель — поддержка наиболее перспективных руководителей со всей страны с высоким уровнем развития управленческих компетенций, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В проекте, который будет проводиться на постоянной основе, могут принять участие не только госслужащие, но и управленцы из частного бизнеса, госкомпаний и социальной сферы.
Заявку могут подать граждане России моложе 50 лет с опытом управленческой деятельности не менее 5 лет. Участникам до 35 лет достаточно двухлетнего опыта. Заполнить анкету можно на сайте конкурса до 6 ноября. Участие бесплатное.
Всего проект предусматривает 4 этапа: регистрация, дистанционный отбор, федеральный полуфинал, финал в Москве. Для участия в полуфинале эксперты отберут по 300 лучших анкет из каждого федерального округа, в финале проекта сразятся всего 300 управленцев со всей страны.
Финалисты получат индивидуальные образовательные гранты по 1 млн руб. Победители примут участие во втором потоке курса, который разработан специально для подготовки высшего кадрового резерва страны.
По словам первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, конкурс направлен на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых граждан страны и является прямым выполнением поручения президента России Владимира Путина.