Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
СМИ узнали о борьбе за пост Медведева и кандидатах на это место
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
Взялся за старое: Микки Рурк сделал пластику носа
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Антон Ельчин: «Америка дала мне все возможности»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
СМИ назвали имя многолетнего спонсора Юлии Липницкой
Покупайте у США: соцсети ответили заявлениям Литвы
Астахов рассказал о бессонной ночи в семье Хворостовского
Отец «пьяного мальчика» озвучил сумму компенсации
Удар РФ по транзиту Прибалтики: Рига не ожидала убытков
В Сирии замечена элитная танковая дивизия - СМИ
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
8Веселое кладбище в Румынии
10:06 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Жители Хабаровского края смогут определить будущее страны

Кремль запустил конкурс «Лидеры России» для подготовки кадрового резерва.

Кремль запустил всероссийский конкурс «Лидеры России». Его цель — поддержка наиболее перспективных руководителей со всей страны с высоким уровнем развития управленческих компетенций, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В проекте, который будет проводиться на постоянной основе, могут принять участие не только госслужащие, но и управленцы из частного бизнеса, госкомпаний и социальной сферы.

Заявку могут подать граждане России моложе 50 лет с опытом управленческой деятельности не менее 5 лет. Участникам до 35 лет достаточно двухлетнего опыта. Заполнить анкету можно на сайте конкурса до 6 ноября. Участие бесплатное.

Всего проект предусматривает 4 этапа: регистрация, дистанционный отбор, федеральный полуфинал, финал в Москве. Для участия в полуфинале эксперты отберут по 300 лучших анкет из каждого федерального округа, в финале проекта сразятся всего 300 управленцев со всей страны.

Финалисты получат индивидуальные образовательные гранты по 1 млн руб. Победители примут участие во втором потоке курса, который разработан специально для подготовки высшего кадрового резерва страны.

По словам первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, конкурс направлен на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых граждан страны и является прямым выполнением поручения президента России Владимира Путина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Истребитель из Комсомольска-на-Амуре станет памятником под Тверью
Непропуск пешеходов обойдётся автолюбителям дороже
Глава ЦБ представила новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
Посольство требует вернуть флаг России на генконсульстве в США
Минфин отказал Минобороны в повышении жалования военным
Минобороны заявило о переброске «по-тихому» в Польшу дивизии США
WSJ: Россия использовала антивирус Касперского для шпионажа
ЦБ не сможет вернуть средства от санации «Открытия» и Бинбанка
Число жертв пожаров на севере Калифорнии увеличилось до 23
Спорт
16 звезд, которые не приедут на ЧМ-2018 в Россию А ведь мы их так ждали
Авто
Обновленный Range Rover – премьера состоялась Рассказываем все, что нужно знать о роскошном внедорожнике, который стал еще лучше
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня» Покинувшая «Первый канал» программа будет выходить на телеканале НТВ в обновленном составе
Недвижимость
Минстрой намерен искоренить УК со схожими названиями
Названы российские регионы с самым дешевым жильем для туристов
Объем выдачи ипотеки растет
Объявили конкурс проектов стандартного жилья
Леди
Почему в России стремятся выглядеть «дорого» и «нарядно» (фото) Fashion-редактор «Леди Mail.Ru» Татьяна Пятых размышляет о смерти модного диктата и о том, почему так важно одеваться в удовольствие себе, а не окружающим.
Дети
Беременная третьим ребенком Миддлтон впервые вышла в свет (фото) Жена принца Уильяма начала посещать публичные мероприятия.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь