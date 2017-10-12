Жители Хабаровского края смогут определить будущее страны

Кремль запустил всероссийский конкурс «Лидеры России». Его цель — поддержка наиболее перспективных руководителей со всей страны с высоким уровнем развития управленческих компетенций, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В проекте, который будет проводиться на постоянной основе, могут принять участие не только госслужащие, но и управленцы из частного бизнеса, госкомпаний и социальной сферы.

Заявку могут подать граждане России моложе 50 лет с опытом управленческой деятельности не менее 5 лет. Участникам до 35 лет достаточно двухлетнего опыта. Заполнить анкету можно на сайте конкурса до 6 ноября. Участие бесплатное.

Всего проект предусматривает 4 этапа: регистрация, дистанционный отбор, федеральный полуфинал, финал в Москве. Для участия в полуфинале эксперты отберут по 300 лучших анкет из каждого федерального округа, в финале проекта сразятся всего 300 управленцев со всей страны.

Финалисты получат индивидуальные образовательные гранты по 1 млн руб. Победители примут участие во втором потоке курса, который разработан специально для подготовки высшего кадрового резерва страны.